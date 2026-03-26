$!Tendencias de nutrición en 2026: 5 claves para tener más energía y una vida saludable

Delgadez extrema, sobrepeso, obesidad. Un peso sano. Antes de intentar definir qué es un peso sano, es mejor priorizar nuestro bienestar: identificar qué nos hace sentir bien con respecto a nuestros cuerpos y a nuestras mentes; qué nos hace tener más energía en nuestros días; qué nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.

Conforme pasa el tiempo, nuevas tendencias surgen, mientras que otras se reajustan. En una época donde la diversidad corporal sale a la luz, la moda decide dar un paso atrás. Ante este contexto cambiante, permanece la pregunta ¿Qué es lo saludable?

A manera de respuesta, te invitamos a revisar estas tendencias de nutrición que se han ido popularizando en este 2026, enfocadas en mejorar hábitos que llevan a cambios reales en nuestra salud.

Tal y como lo dijo Alejandra Romero, delegada general del Instituto Danone de México: “Adoptar hábitos de alimentación saludables es clave para construir un envejecimiento pleno”.

TENDENCIAS DE NUTRICIÓN PARA 2026

De acuerdo con Leslie Santana, periodista de Glamour, estas tendencias ayudan a redefinir la manera en que comemos y cómo nos sentimos:

1. La salud intestinal como prioridad

El cuidado del intestino ha pasado de ser un tema especializado a convertirse en un eje clave del bienestar general. Hoy se sabe con mayor claridad que una digestión adecuada impacta directamente en la energía diaria, el funcionamiento del sistema inmunológico e incluso en el estado de ánimo.

Dentro de este panorama, la fibra destaca como uno de los nutrimentos más relevantes. Más allá de centrarse únicamente en el conteo de calorías, la tendencia actual apuesta por una nutrición consciente: seleccionar alimentos que favorezcan el correcto funcionamiento del organismo y contribuyan a mantenerlo activo.

En este contexto, los cereales integrales, las frutas, las verduras y las leguminosas recuperan protagonismo en la dieta cotidiana. Su presencia en el plato no responde a una moda pasajera, sino a los beneficios comprobados que aportan a la salud en el día a día.

2. El auge de los alimentos funcionales

Una de las tendencias con mayor crecimiento es el consumo de alimentos que no solo aportan nutrientes, sino que también brindan beneficios concretos y comprobables.

Los denominados alimentos funcionales están pensados para contribuir a aspectos específicos como la digestión, los niveles de energía o la concentración, en respuesta a un ritmo de vida cada vez más exigente.

Dentro de este grupo, los productos con alto contenido de proteína ocupan un lugar fundamental. Su consumo favorece el mantenimiento de la masa muscular, ayuda a generar mayor sensación de saciedad y aporta beneficios que se asocian con un envejecimiento más saludable.