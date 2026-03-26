Tendencias de nutrición en 2026: 5 claves para tener más energía y una vida saludable
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De acuerdo con Leslie Santana, periodista de Glamour, estas tendencias ayudan a redefinir la manera en que comemos y cómo nos sentimos
Conforme pasa el tiempo, nuevas tendencias surgen, mientras que otras se reajustan. En una época donde la diversidad corporal sale a la luz, la moda decide dar un paso atrás. Ante este contexto cambiante, permanece la pregunta ¿Qué es lo saludable?
Delgadez extrema, sobrepeso, obesidad. Un peso sano. Antes de intentar definir qué es un peso sano, es mejor priorizar nuestro bienestar: identificar qué nos hace sentir bien con respecto a nuestros cuerpos y a nuestras mentes; qué nos hace tener más energía en nuestros días; qué nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.
A manera de respuesta, te invitamos a revisar estas tendencias de nutrición que se han ido popularizando en este 2026, enfocadas en mejorar hábitos que llevan a cambios reales en nuestra salud.
Tal y como lo dijo Alejandra Romero, delegada general del Instituto Danone de México: “Adoptar hábitos de alimentación saludables es clave para construir un envejecimiento pleno”.
TENDENCIAS DE NUTRICIÓN PARA 2026
De acuerdo con Leslie Santana, periodista de Glamour, estas tendencias ayudan a redefinir la manera en que comemos y cómo nos sentimos:
1. La salud intestinal como prioridad
El cuidado del intestino ha pasado de ser un tema especializado a convertirse en un eje clave del bienestar general. Hoy se sabe con mayor claridad que una digestión adecuada impacta directamente en la energía diaria, el funcionamiento del sistema inmunológico e incluso en el estado de ánimo.
Dentro de este panorama, la fibra destaca como uno de los nutrimentos más relevantes. Más allá de centrarse únicamente en el conteo de calorías, la tendencia actual apuesta por una nutrición consciente: seleccionar alimentos que favorezcan el correcto funcionamiento del organismo y contribuyan a mantenerlo activo.
En este contexto, los cereales integrales, las frutas, las verduras y las leguminosas recuperan protagonismo en la dieta cotidiana. Su presencia en el plato no responde a una moda pasajera, sino a los beneficios comprobados que aportan a la salud en el día a día.
2. El auge de los alimentos funcionales
Una de las tendencias con mayor crecimiento es el consumo de alimentos que no solo aportan nutrientes, sino que también brindan beneficios concretos y comprobables.
Los denominados alimentos funcionales están pensados para contribuir a aspectos específicos como la digestión, los niveles de energía o la concentración, en respuesta a un ritmo de vida cada vez más exigente.
Dentro de este grupo, los productos con alto contenido de proteína ocupan un lugar fundamental. Su consumo favorece el mantenimiento de la masa muscular, ayuda a generar mayor sensación de saciedad y aporta beneficios que se asocian con un envejecimiento más saludable.
3. Adiós a las dietas universales
Para 2026, queda atrás la noción de que existe una sola dieta efectiva para todas las personas. En su lugar, toma fuerza un enfoque más individualizado que reconoce las diferencias entre cada organismo.
La nutrición personalizada se posiciona como una de las corrientes más relevantes, impulsada tanto por una mayor conciencia sobre el propio cuerpo como por los avances en la investigación en nutrición.
Cada vez más personas comprenden que sus requerimientos alimenticios varían según factores como la edad, el nivel de actividad física, la salud metabólica, el ciclo hormonal y el estilo de vida.
4. Hidratación: un hábito pendiente
Aunque tomar agua es una acción básica, continúa siendo uno de los hábitos más descuidados en la vida cotidiana. A pesar de su simplicidad, muchas personas no logran mantener una ingesta adecuada de líquidos.
De cara a 2026, la hidratación se entiende desde una perspectiva más intencional, reconociendo su influencia en procesos como la memoria, la digestión y el desempeño físico y mental. El objetivo es integrarla como un hábito automático, constante y alineado con las dinámicas del día a día.
5. El descanso como prioridad
Dormir adecuadamente ha dejado de ser opcional, ya que hoy se reconoce que la calidad del sueño está estrechamente relacionada con el funcionamiento metabólico, la salud cognitiva y el rendimiento físico.
Bajo este enfoque, el descanso se incorpora como un componente esencial dentro del enfoque de nutrición integral, al considerarse clave para el equilibrio y el bienestar general del organismo.
Sin embargo, pese a estas recomendaciones, siempre será mejor acudir con un especialista para una valoración y diagnóstico adecuados a las necesidades de tu cuerpo.