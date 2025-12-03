IMSS Coahuila alerta sobre amputaciones por diabetes y llama a la prevención; se hacen casi mil al año

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas para mantener un estilo de vida saludable y acudir puntualmente a sus evaluaciones médicas, con el fin de prevenir complicaciones graves, como la amputación de extremidades.

El doctor José Eduardo Guajardo Iruegas, jefe de educación e investigación en salud de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, informó que durante 2024 se realizaron 967 procedimientos de amputación por diabetes no controlada entre derechohabientes de Coahuila. Esta cifra representa una ligera disminución respecto a los más de mil casos registrados en 2023 y 2022, en pacientes con un promedio de edad de 59 a 64 años.

No obstante, destacó que 61 por ciento de las amputaciones se debieron a diabetes, mientras que el 39 por ciento restante fue resultado de causas traumáticas, infecciones o tumores.

“Mantener una extremidad sin vida en el cuerpo representa un riesgo para los filtros orgánicos, principalmente los riñones, y tener una parte del cuerpo en proceso de descomposición implica peligros importantes para la vida del paciente”, explicó el especialista.

El doctor Guajardo enfatizó que la amputación, aunque es una medida drástica, se realiza únicamente cuando la extremidad ya no es viable o representa un riesgo para la vida. Tras la cirugía, los especialistas del IMSS aseguran que la cicatrización sea adecuada y que la extremidad residual quede en condiciones óptimas para la rehabilitación.