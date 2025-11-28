IMSS Coahuila registra más de mil consultas iniciales por cáncer de próstata en 2024

En el marco del Mes de la Salud Integral del Hombre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a la población masculina a reforzar la prevención y acudir a revisión médica periódica para detectar de manera oportuna enfermedades de alta incidencia, como el cáncer de próstata.

El director de la UMF No. 82, doctor Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz, destacó que, con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora este 29 de noviembre, el IMSS registró durante 2024 un total de mil 64 consultas de primera vez por este padecimiento en el área de especialidades.

Esta cifra coloca al cáncer de próstata como el segundo motivo de atención por tumores malignos y el primero entre los hombres. Por ello, el especialista insistió en iniciar acciones de detección desde edades tempranas.

Gutiérrez Muñoz explicó que la próstata, cuya función es facilitar la movilidad de los espermatozoides, tiende a crecer con el paso del tiempo. Aunque lo más frecuente es la hiperplasia benigna, en algunos casos el crecimiento celular es desordenado y puede invadir tejidos cercanos o extenderse a otras partes del cuerpo, generando metástasis.