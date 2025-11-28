IMSS Coahuila registra más de mil consultas iniciales por cáncer de próstata en 2024
Es el segundo motivo de atención por tumores malignos y el primero entre la población masculina en la entidad.
En el marco del Mes de la Salud Integral del Hombre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a la población masculina a reforzar la prevención y acudir a revisión médica periódica para detectar de manera oportuna enfermedades de alta incidencia, como el cáncer de próstata.
El director de la UMF No. 82, doctor Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz, destacó que, con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora este 29 de noviembre, el IMSS registró durante 2024 un total de mil 64 consultas de primera vez por este padecimiento en el área de especialidades.
TE PUEDE INTERESAR: En el Mes de la Salud Integral del Hombre, refuerza IMSS acciones preventivas en Coahuila
Esta cifra coloca al cáncer de próstata como el segundo motivo de atención por tumores malignos y el primero entre los hombres. Por ello, el especialista insistió en iniciar acciones de detección desde edades tempranas.
Gutiérrez Muñoz explicó que la próstata, cuya función es facilitar la movilidad de los espermatozoides, tiende a crecer con el paso del tiempo. Aunque lo más frecuente es la hiperplasia benigna, en algunos casos el crecimiento celular es desordenado y puede invadir tejidos cercanos o extenderse a otras partes del cuerpo, generando metástasis.
Detalló que el cáncer de próstata suele desarrollarse sin síntomas en sus fases iniciales. Cuando estos aparecen, pueden incluir urgencia para orinar, incremento de la frecuencia nocturna, goteo al finalizar la micción, sensación de vaciado incompleto, además de dolor o sangrado durante las relaciones sexuales. Si existe diseminación a otras zonas, pueden surgir molestias ajenas al sistema urinario.
El médico recordó que el IMSS cuenta con herramientas de detección como la prueba de antígeno prostático específico (APE), que mide en sangre la concentración de una sustancia producida por la próstata, y el tacto rectal, un procedimiento sencillo que permite evaluar el estado de la glándula en menos de un minuto.
Subrayó que uno de los principales retos es que muchos hombres acuden a revisión solo cuando los síntomas ya están avanzados, lo que incrementa el riesgo de que el cáncer se haya propagado a otras estructuras del cuerpo.
Asimismo, recomendó adoptar hábitos saludables —dieta baja en grasas y con consumo limitado de carnes rojas, actividad física regular y mantenimiento de un peso adecuado—, ya que contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, incluido el de próstata.
Finalmente, reiteró el llamado a acudir a su unidad médica, especialmente quienes tengan antecedentes familiares directos, para recibir una evaluación y, en caso necesario, iniciar tratamiento oportuno con mayores posibilidades de curación.