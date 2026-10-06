El IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas del estado para ofrecer a las derechohabientes mayores de 40 años la detección oportuna del cáncer de mama, informó el doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador auxiliar de Salud Pública.

Los equipos se ubican en los Hospitales Generales de Zona 16 y 18 de Torreón, el 7 de Monclova, el 11 de Piedras Negras, el Hospital General de Sub-Zona 13 de Acuña y la Unidad de Medicina Familiar 79 de Piedras Negras. En Saltillo están en la UMF 82 y en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama.