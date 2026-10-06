IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas
    El estudio es gratuito para las derechohabientes mayores de 40 años y se recomienda cada dos años si el resultado es normal. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Cáncer
Mujeres
Prevención

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

El instituto invita a las derechohabientes mayores de 40 años a realizarse el estudio sin costo; los equipos están en Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Saltillo

El IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas del estado para ofrecer a las derechohabientes mayores de 40 años la detección oportuna del cáncer de mama, informó el doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador auxiliar de Salud Pública.

Los equipos se ubican en los Hospitales Generales de Zona 16 y 18 de Torreón, el 7 de Monclova, el 11 de Piedras Negras, el Hospital General de Sub-Zona 13 de Acuña y la Unidad de Medicina Familiar 79 de Piedras Negras. En Saltillo están en la UMF 82 y en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/beca-rita-cetina-beneficiara-a-120-mil-estudiantes-de-coahuila-IN23953913

El estudio es gratuito y consiste en una radiografía que permite detectar anormalidades en las mamas que no se perciben a simple vista ni al palpar. El IMSS recomienda realizarlo a partir de los 40 años, sobre todo si hay antecedentes familiares. Si el resultado es normal, se indica otro estudio después de dos años.

$!Durante octubre, el IMSS insiste en la detección temprana como factor para evitar desenlaces fatales.
Durante octubre, el IMSS insiste en la detección temprana como factor para evitar desenlaces fatales. CORTESÍA

Obando Izquierdo señaló que durante octubre se insiste en generar conciencia sobre la detección temprana como factor para evitar desenlaces fatales. Recordó que los mastógrafos móviles recorren cada mes las distintas regiones del estado, y que este mes el servicio se extenderá a algunas empresas para facilitar el acceso a las mujeres trabajadoras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cáncer
Mujeres
Prevención

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carta de Petite Araignée

Carta de Petite Araignée
Los atajos de la ultraderecha

Los atajos de la ultraderecha
true

Acuaférico, una obra prioritaria para Saltillo
true

POLITICÓN: Morena relega a Coahuila ante militantes de primera como Andrea Chávez

Autoridades federales han incautado diferentes tipos de drogas en la entidad durante este año.

Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas
Familiares del menor solicitaron apoyo para localizar al conductor involucrado en el percance.

Atropella motociclista a niño de 6 años y huye en Parras
“La Tripa” ha respondido con goles en momentos importantes para los Coyotes durante la Copa Promesas.

Saltillo Soccer: Julio ‘La Tripa’ Rodríguez es convocado a Estrellas Premier
Irán ha dicho que no está buscando armas nucleares, pero ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico que no tienen ningún propósito civil.

Casa Blanca niega que Trump pidió a Irán atacar ciudades de EU