IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas
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El instituto invita a las derechohabientes mayores de 40 años a realizarse el estudio sin costo; los equipos están en Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Saltillo
El IMSS Coahuila cuenta con mastógrafos fijos en ocho unidades médicas del estado para ofrecer a las derechohabientes mayores de 40 años la detección oportuna del cáncer de mama, informó el doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador auxiliar de Salud Pública.
Los equipos se ubican en los Hospitales Generales de Zona 16 y 18 de Torreón, el 7 de Monclova, el 11 de Piedras Negras, el Hospital General de Sub-Zona 13 de Acuña y la Unidad de Medicina Familiar 79 de Piedras Negras. En Saltillo están en la UMF 82 y en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama.
El estudio es gratuito y consiste en una radiografía que permite detectar anormalidades en las mamas que no se perciben a simple vista ni al palpar. El IMSS recomienda realizarlo a partir de los 40 años, sobre todo si hay antecedentes familiares. Si el resultado es normal, se indica otro estudio después de dos años.
Obando Izquierdo señaló que durante octubre se insiste en generar conciencia sobre la detección temprana como factor para evitar desenlaces fatales. Recordó que los mastógrafos móviles recorren cada mes las distintas regiones del estado, y que este mes el servicio se extenderá a algunas empresas para facilitar el acceso a las mujeres trabajadoras.