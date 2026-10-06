POLITICÓN: Morena relega a Coahuila ante militantes de primera como Andrea Chávez

I. HAY NIVELES Una vez más, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel Reyes, ha dejado en claro que dentro del partido de moda hay distintas categorías de militantes y cuadros destacados... y que los de Coahuila no figuran entre los de mero arriba de la lista. O al menos eso puede deducirse del hecho de que Andrea Chávez, la gran perdedora del proceso de selección de la candidatura al gobierno de Chihuahua, haya sido ungida como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez... sin que se haya emitido la convocatoria para la definición de las poco más de mil 800 candidaturas. II. CRUJIR DE HUESOS Así, mientras la chihuahuense ya tiene claro su futuro político, los morenistas coahuilenses seguirán tronándose los dedos por algunas semanas más porque... pues al menos porque Alberto Hurtado, Antonio Castro, Alejandra Salazar o Cintia Cuevas no cuentan con un padrinazgo como el de Andrea Chávez. Aunque también hay otra hipótesis posible: los de acá tampoco cuentan con el peso específico para hacer que los tomen en cuenta si amenazan con abandonar el barco...

III. PATEAR EL BOTE Ayer surgió un elemento más para documentar el pesimismo respecto del proceso de liquidación de Altos Hornos de México: el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera, dio a conocer que la jueza que lleva el caso “determinó” que los acreedores financieros –Cargill y Banca Afirme– “podrían conformar” un consorcio que se convierta en postor por los activos de la acerera... pero que eso podría ocurrir ¡en tres meses! Un detalle resulta crucial en torno a la revelación realizada por Aguilera: no se trata de ninguna resolución nueva del Juzgado, ni de una ampliación de lo ocurrido el pasado 25 de septiembre, sino de una “precisión” del Síndico. IV. POCA FE No ha faltado quien interprete esta declaración como una muestra de la confianza que tiene Aguilera en la posibilidad de que el “nuevo dueño de AHMSA”, como muchos llaman a José Arturo Domínguez Arteaga, deposite a más tardar este viernes la garantía de seriedad de 56 millones de dólares. Porque si ya se está advirtiendo la posibilidad de que, dentro de tres meses, se active una nueva opción de venta, lo único que los especialistas leen es que la intención es seguir pateando el bote...

V. DIECIOCHO Dieciocho mujeres llegan esta semana a la última aduana para presidir el IEC. Mañana miércoles, los consejeros del INE realizarán las entrevistas a las aspirantes y el organismo que preside Guadalupe Taddei tendrá hasta el 1 de noviembre para tomar la decisión sobre quién encabezará el árbitro electoral de Coahuila. Ya pasaron los exámenes, la revisión curricular y los filtros técnicos. Ahora viene la parte políticamente interesante: independencia, criterio, relaciones y antecedentes. Un buen currículum dice dónde trabajó una aspirante; una buena entrevista debería revelar también aquello que necesita explicar. ¿Habrá preguntas incómodas o solamente conversación de cortesía? VI. LA PREGUNTA Entre las 18 está Clara Patricia Mújica Valdez, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila que contrató, para trabajar en su ponencia, a una sobrina: Gabriela Elizabeth Pérez Amaro. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre el hecho, pero si Mújica pretende presidir al árbitro electoral local, la entrevista de idoneidad debiera servir justamente para preguntarle lo que el currículum no explica. Guadalupe Taddei y los consejeros la tendrán enfrente. ¿Le preguntarán cómo llegó su sobrina a trabajar en su equipo?

VII. ¿DE QUIÉN? Hay una casa de más de 40 millones de pesos, en Lomas de Chapultepec, cuya historia tendría que ayudar a clarificar la senadora Carolina Viggiano. En 2022, El Universal publicó que la priista la había comprado en 2019 y señaló que no aparecía en su declaración patrimonial. Cuatro años después, el mismo diario encontró que aquella compra en realidad no se habría concretado. Hasta ahí, Viggiano tendría una buena noticia: no tenía que declarar una casa que no compró. El problema viene después: en 2023 aparece otra empresa intentando adquirir el mismo inmueble. Y ahí la historia deja de ser solamente inmobiliaria. ¿Quién quería realmente esa casa? VIII. CASUALIDADES La empresa que apareció en escena es Corporativo Awiki. Y aquí entra Coahuila: Awiki fue proveedora del Gobierno estatal durante la administración de Rubén Moreira, esposo de Carolina Viggiano. Primero la casa estuvo vinculada con Viggiano y después aparece una empresa que hizo negocios con el gobierno de su marido. Y hay un dato más: actualmente su hijo, Diego Beltrán Viggiano, tiene registrado ahí su domicilio fiscal. Así que tan ajena a la familia no parece el inmueble.