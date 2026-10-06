Casa Blanca niega que Trump pidió a Irán atacar ciudades de EU

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    Casa Blanca niega que Trump pidió a Irán atacar ciudades de EU
    Irán ha dicho que no está buscando armas nucleares, pero ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico que no tienen ningún propósito civil. ESPECIAL.

Asegura que la República Islámica ‘no tiene armas nucleares, no tiene marina, no tiene fuerza aérea y no tiene dinero’

La Casa Blanca aclaró los comentarios de Donald Trump hechos en un mitin la noche del lunes y explicó que el presidente no estaba insinuando que quisiera que Irán atacara ciudades de Estados Unidos, sino que pretende impedir que Teherán tenga esa capacidad.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, manifestó en redes sociales el martes que los comentarios del mandatario han sido malinterpretados y tergiversados en un “escándalo mediático” que “no se basa en la realidad”.

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Trump hablaba sobre la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina resultantes, que se han convertido en un lastre de cara a las elecciones de mitad de mandato para los republicanos, durante sus declaraciones en Nebraska cuando mencionó la posibilidad de un ataque iraní en suelo de Estados Unidos.

“Es un pequeño precio a pagar por mantener al mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro”, dijo sobre la guerra y sus consecuencias económicas. “Pueden borrar una ciudad. Que borren Los Ángeles, que borren San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar”.

El comentario, incluida la mención casual de Trump de las dos ciudades de California, se hizo en el estilo divagante que utiliza en los mítines de campaña, cuando habla durante largos periodos —a menudo una hora o más— y solo en ocasiones sigue un texto preparado en un teleprompter.

Los críticos, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, denunciaron sus declaraciones. El gobernador, un demócrata que podría postularse para presidente en 2028, calificó a Trump de “desquiciado y peligroso” por “decir que nuestros enemigos extranjeros deberían ‘borrar’ Los Ángeles y San Diego”.

Cheung, en su respuesta el martes, señaló que era evidente que Trump no estaba pidiendo un ataque de ese tipo.

“El escándalo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad”, expresó. “Estaba afirmando claramente que las ciudades de Estados Unidos habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán nuclear. Estados Unidos es más seguro gracias al presidente”.

Pese a que aseguró que Irán no tiene armas nucleares, al menos un político republicano compartió la interpretación de Newsom.

“Como veterano de la Marina, serví para proteger a los estadounidenses, no para dar por perdidas ciudades estadounidenses como un precio aceptable de la guerra”, escribió en redes sociales Jim Desmond, el candidato republicano al Congreso en un distrito del área metropolitana de San Diego, y añadió que “ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral”.

Trump ha criticado con frecuencia a centros urbanos mientras hace campaña, especialmente a los que se inclinan por los demócratas.

En un mitin reciente en Carolina del Norte, describió las ciudades del estado como “campos de matanza empapados de sangre”. La tasa de delitos violentos de Carolina del Norte se ubica en el tercio medio de los estados, según estadísticas del FBI.

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