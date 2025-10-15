IMSS Coahuila habilita centros de acopio en cinco municipios para damnificados

Coahuila
/ 15 octubre 2025
    IMSS Coahuila habilita centros de acopio en cinco municipios para damnificados
    Cabe recalcar que los estados afectados fueron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Se solicita con precisión alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, así como agua embotellada

En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la población coahuilense la apertura de cinco centros de acopio en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras para apoyar a las personas damnificadas.

Con un horario de lunes a domingo, de 8:00 a 18:00 horas, estos puntos de encuentro recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, así como agua embotellada. Cabe recalcar que los estados afectados fueron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Buscas trabajo? Feria del Empleo Ramos 2025 ofrecerá 2 mil 500 vacantes, con oportunidades inclusivas

En Saltillo, el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD), ubicado en bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, #381, colonia Kiosco, recibirá los víveres para apoyar a las y los damnificados.

En Monclova, el Centro de Seguridad Social (CSS), georreferenciado en bulevar Harold R. Pape, colonia Guadalupe, será el punto de encuentro para recibir los productos solicitados.

Para la Región Laguna, el UMF No. 93, ubicado en Torreón, calle Hidalgo #152, colonia Óscar Flores Tapia, tendrá la función de centro de acopio para asistir solidariamente a la población de dichos estados.

El CSS de Sabinas, con dirección en Avenida Amador Chapa, S/N, colonia Centenario, también tendrá esta función de asistencia compatriota.

Por último, en la Región Norte, en el municipio de Piedras Negras, el CSS municipal, ubicado en bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, #3701, colonia Chapultepec, será uno de estos centros de acopio que el IMSS tendrá disponibles.

Temas


Alimentos
Damnificados
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha