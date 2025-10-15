IMSS Coahuila habilita centros de acopio en cinco municipios para damnificados

En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la población coahuilense la apertura de cinco centros de acopio en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras para apoyar a las personas damnificadas.

Con un horario de lunes a domingo, de 8:00 a 18:00 horas, estos puntos de encuentro recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, así como agua embotellada. Cabe recalcar que los estados afectados fueron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En Saltillo, el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD), ubicado en bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, #381, colonia Kiosco, recibirá los víveres para apoyar a las y los damnificados.