IMSS Coahuila habilita centros de acopio en cinco municipios para damnificados
Se solicita con precisión alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, así como agua embotellada
En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la población coahuilense la apertura de cinco centros de acopio en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras para apoyar a las personas damnificadas.
Con un horario de lunes a domingo, de 8:00 a 18:00 horas, estos puntos de encuentro recibirán alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal, así como agua embotellada. Cabe recalcar que los estados afectados fueron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En Saltillo, el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD), ubicado en bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, #381, colonia Kiosco, recibirá los víveres para apoyar a las y los damnificados.
En Monclova, el Centro de Seguridad Social (CSS), georreferenciado en bulevar Harold R. Pape, colonia Guadalupe, será el punto de encuentro para recibir los productos solicitados.
Para la Región Laguna, el UMF No. 93, ubicado en Torreón, calle Hidalgo #152, colonia Óscar Flores Tapia, tendrá la función de centro de acopio para asistir solidariamente a la población de dichos estados.
El CSS de Sabinas, con dirección en Avenida Amador Chapa, S/N, colonia Centenario, también tendrá esta función de asistencia compatriota.
Por último, en la Región Norte, en el municipio de Piedras Negras, el CSS municipal, ubicado en bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, #3701, colonia Chapultepec, será uno de estos centros de acopio que el IMSS tendrá disponibles.