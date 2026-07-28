IMSS Coahuila impulsa campaña de prevención en el Día Mundial contra la hepatitis

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, conmemorado este martes 28 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó su estrategia de prevención, detección oportuna y tratamiento de las hepatitis virales, con el propósito de reducir los casos de enfermedad hepática y evitar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Bajo el lema “Hepatitis de la A a la E: lo que necesitas saber”, la representación del IMSS en la entidad emprendió una campaña de información dirigida a derechohabientes y población en general para promover hábitos preventivos, fomentar la realización de pruebas diagnósticas y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

El médico familiar y encargado de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 del IMSS en Saltillo, Abraham García Cruz, explicó que una de las principales metas de la campaña es eliminar las barreras que impiden que miles de personas conozcan su diagnóstico y reciban tratamiento a tiempo. El especialista advirtió que las hepatitis virales representan un importante problema de salud pública porque, en muchos casos, evolucionan de manera silenciosa durante varios años. Particularmente la hepatitis C puede permanecer sin manifestaciones clínicas durante dos o tres décadas, periodo en el que continúa dañando progresivamente el hígado hasta provocar cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer hepático. De acuerdo con el IMSS, actualmente la institución dispone de pruebas rápidas para detectar hepatitis B y C. Estos estudios se realizan mediante una pequeña muestra de sangre obtenida por punción en un dedo y ofrecen resultados en aproximadamente 10 a 15 minutos. Cuando el resultado es reactivo, el paciente es canalizado para estudios confirmatorios y, en caso necesario, iniciar tratamiento especializado.

El Seguro Social destacó que hoy existen antivirales de acción directa capaces de curar la mayoría de los casos de hepatitis C en pocos meses, mientras que la hepatitis B puede mantenerse bajo control con tratamiento médico oportuno, lo que hace indispensable identificar la enfermedad antes de que aparezcan complicaciones. Como parte de la campaña, el IMSS también reforzó la difusión de medidas preventivas entre la población. Entre ellas destacan la aplicación de la vacuna contra las hepatitis A y B cuando está indicada, el lavado frecuente de manos, consumir agua potable, lavar y desinfectar frutas y verduras, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, utilizar preservativo durante las relaciones sexuales y asegurarse de que tatuajes o perforaciones se realicen con material estéril. García Cruz señaló que las personas deben acudir a valoración médica si presentan síntomas como coloración amarillenta en la piel o los ojos, orina oscura, evacuaciones claras, fiebre, náuseas, vómito, dolor en la parte superior derecha del abdomen, pérdida del apetito o cansancio persistente.

Las autoridades del IMSS subrayaron que la detección temprana representa la herramienta más eficaz para disminuir la carga de enfermedad asociada a las hepatitis virales. Tan solo durante 2025, el Instituto otorgó más de 200 mil consultas relacionadas con hepatitis y cirrosis en el país, de las cuales alrededor del 25 por ciento correspondieron a hepatitis y el resto a complicaciones hepáticas crónicas. Finalmente, el Instituto reiteró su compromiso de fortalecer la prevención y la detección oportuna como parte de la estrategia internacional que busca eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública antes del año 2030. Bajo el mensaje “Prevenir, detectar a tiempo y actuar puede salvar vidas”, el IMSS Coahuila exhortó a la población a informarse, acudir a revisión médica cuando exista algún factor de riesgo y aprovechar los servicios de diagnóstico disponibles en sus unidades médicas.

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