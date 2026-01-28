IMSS Coahuila llama a patrones a presentar en febrero la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    IMSS Coahuila llama a patrones a presentar en febrero la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo
    El IMSS Coahuila recordó que febrero es el mes límite para que los patrones presenten la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


trámites

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que durante febrero los empleadores deben cumplir con la determinación anual de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que, como cada año, durante el mes de febrero se desarrollan las actividades de difusión para invitar a los patrones a presentar la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, un trámite indispensable para el correcto cumplimiento de sus obligaciones patronales.

A través de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza (JSAC), el Instituto reiteró que este procedimiento permite ajustar la prima con la que las empresas cubren sus cuotas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, con base en la siniestralidad registrada durante el periodo de revisión correspondiente al año 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DETERMINACIÓN?

El jefe de la Oficina de Clasificación de Empresas del IMSS Coahuila, Iván Alejandro Rivera Moreno, explicó que deben presentar este trámite los patrones que tuvieron trabajadores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, cuya prima resulte distinta a la que venían pagando en el ciclo inmediato anterior y que no hayan cambiado de actividad económica durante ese lapso.

Precisó que, conforme al artículo 72 de la Ley del Seguro Social, las empresas con un promedio de menos de 10 trabajadores pueden optar por presentar su determinación o bien cubrir la prima media que les corresponda de acuerdo con el reglamento.

Para el cálculo, detalló, se debe integrar la siniestralidad de la empresa considerando únicamente los riesgos de trabajo terminados, es decir, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, excluyendo los accidentes en trayecto ocurridos al ir o regresar del domicilio al centro laboral.

PLATAFORMA DIGITAL Y CANALES DE APOYO

Rivera Moreno señaló que los datos básicos para elaborar la determinación incluyen: número de casos de riesgos de trabajo terminados, total de días subsidiados por incapacidad temporal, suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales o totales, número de defunciones y promedio de trabajadores expuestos al riesgo durante 2025.

Este proceso se realiza mediante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y se envía en línea a través del Sistema de Recepción de la Determinación Anual de la Prima (DAP-SUA), accesible desde el Portal IMSS Desde su Empresa (IDSE) en el sitio oficial del Instituto.

$!El IMSS Coahuila llevará a cabo un ciclo de pláticas informativas en las diferentes regiones de la entidad, además de poner a disposición de los patrones diversos materiales de apoyo —como videos tutoriales, guías prácticas y un apartado de preguntas frecuentes— a través de su portal institucional.
El IMSS Coahuila llevará a cabo un ciclo de pláticas informativas en las diferentes regiones de la entidad, además de poner a disposición de los patrones diversos materiales de apoyo —como videos tutoriales, guías prácticas y un apartado de preguntas frecuentes— a través de su portal institucional. FOTO: CORTESÍA

El acceso a la plataforma estará disponible las 24 horas durante todo el mes de febrero, y los patrones o sus representantes legales podrán ingresar utilizando su Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) o su e.firma, por lo que se recomienda mantener actualizados sus datos.

El funcionario recordó también la importancia de activar el Buzón IMSS, ya que a través de este medio el Instituto notificará actos, resoluciones administrativas y comunicados de interés. La habilitación puede realizarse con la e.firma del SAT en el portal oficial del IMSS.

Como apoyo adicional, el IMSS Coahuila ofrecerá pláticas informativas en las distintas regiones del estado, además de contar con materiales de orientación como videos tutoriales, guías y preguntas frecuentes en su página institucional. Asimismo, los patrones pueden comunicarse a la línea 800 623 23 23 o acudir a la subdelegación más cercana para recibir asesoría personalizada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trámites

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?