IMSS Coahuila llama a patrones a presentar en febrero la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo
El Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que durante febrero los empleadores deben cumplir con la determinación anual de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2025
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que, como cada año, durante el mes de febrero se desarrollan las actividades de difusión para invitar a los patrones a presentar la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, un trámite indispensable para el correcto cumplimiento de sus obligaciones patronales.
A través de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza (JSAC), el Instituto reiteró que este procedimiento permite ajustar la prima con la que las empresas cubren sus cuotas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, con base en la siniestralidad registrada durante el periodo de revisión correspondiente al año 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades alistan feria del empleo para Región Sureste de Coahuila
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DETERMINACIÓN?
El jefe de la Oficina de Clasificación de Empresas del IMSS Coahuila, Iván Alejandro Rivera Moreno, explicó que deben presentar este trámite los patrones que tuvieron trabajadores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, cuya prima resulte distinta a la que venían pagando en el ciclo inmediato anterior y que no hayan cambiado de actividad económica durante ese lapso.
Precisó que, conforme al artículo 72 de la Ley del Seguro Social, las empresas con un promedio de menos de 10 trabajadores pueden optar por presentar su determinación o bien cubrir la prima media que les corresponda de acuerdo con el reglamento.
Para el cálculo, detalló, se debe integrar la siniestralidad de la empresa considerando únicamente los riesgos de trabajo terminados, es decir, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, excluyendo los accidentes en trayecto ocurridos al ir o regresar del domicilio al centro laboral.
PLATAFORMA DIGITAL Y CANALES DE APOYO
Rivera Moreno señaló que los datos básicos para elaborar la determinación incluyen: número de casos de riesgos de trabajo terminados, total de días subsidiados por incapacidad temporal, suma de porcentajes de incapacidades permanentes parciales o totales, número de defunciones y promedio de trabajadores expuestos al riesgo durante 2025.
Este proceso se realiza mediante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y se envía en línea a través del Sistema de Recepción de la Determinación Anual de la Prima (DAP-SUA), accesible desde el Portal IMSS Desde su Empresa (IDSE) en el sitio oficial del Instituto.
El acceso a la plataforma estará disponible las 24 horas durante todo el mes de febrero, y los patrones o sus representantes legales podrán ingresar utilizando su Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) o su e.firma, por lo que se recomienda mantener actualizados sus datos.
El funcionario recordó también la importancia de activar el Buzón IMSS, ya que a través de este medio el Instituto notificará actos, resoluciones administrativas y comunicados de interés. La habilitación puede realizarse con la e.firma del SAT en el portal oficial del IMSS.
Como apoyo adicional, el IMSS Coahuila ofrecerá pláticas informativas en las distintas regiones del estado, además de contar con materiales de orientación como videos tutoriales, guías y preguntas frecuentes en su página institucional. Asimismo, los patrones pueden comunicarse a la línea 800 623 23 23 o acudir a la subdelegación más cercana para recibir asesoría personalizada.