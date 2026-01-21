IMSS Coahuila y AA refuerzan lucha contra el alcoholismo

Coahuila
/ 21 enero 2026
    IMSS Coahuila y AA refuerzan lucha contra el alcoholismo
    La estrategia “Compartiendo Esfuerzos” busca vincular a la población con modelos de recuperación probados para combatir las adicciones desde la prevención temprana. FOTO: IMSS
Elena Vega
por Elena Vega

Se intensifican las labores de concientización y prevención sobre los riesgos del consumo de alcohol durante la jornada nacional de información “Compartiendo Esfuerzos”, del 19 al 25 de enero

Con el firme objetivo de reducir la incidencia del alcoholismo y sensibilizar a la población sobre las graves complicaciones de salud que acarrea esta adicción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha su participación en la Semana Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”.

Esta iniciativa, que se desarrolla del 19 al 25 de enero de 2026, se realiza en estrecha coordinación con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA). La meta principal es acercar a la ciudadanía el modelo de recuperación de AA como una alternativa viable y efectiva para el tratamiento de esta enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR: Oleada de robos en Puente Moreno obliga a vecino de Saltillo a considerar abandonar su casa

La licenciada Sirehem Pinales Olguín, coordinadora del Departamento de Trabajo Social en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), destacó que esta campaña no es nueva, ya que se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida cada año durante la tercera semana de enero desde 1996.

En esta edición, las acciones se concentran en las salas de espera de las diversas unidades médicas del estado. En estos espacios, personal del Seguro Social e integrantes de AA interactúan con los derechohabientes para abordar temas críticos sobre las consecuencias directas e indirectas del consumo excesivo de alcohol, apoyándose en la distribución de trípticos y folletos informativos.

Aunque el IMSS no dispone de áreas de internamiento o especializadas exclusivamente en la atención de adicciones, su labor resulta fundamental en el ámbito preventivo. A través de sus departamentos de Trabajo Social, la institución implementa estrategias educativas de promoción de la salud.

Estas acciones están diseñadas específicamente para eliminar o retrasar el inicio del consumo de sustancias entre jóvenes de nivel básico, medio superior y superior. Asimismo, el Instituto mantiene convenios activos con diversas asociaciones y centros de integración especializados, a los cuales se canaliza a las personas que requieren un manejo clínico más profundo de su adicción.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

