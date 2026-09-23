Coahuila prevé iniciar campaña de vacunación contra la influenza en noviembre; esperan envío de dosis federales

El titular de la dependencia, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, señaló que se encuentran a la espera de la asignación oficial. Recordó que este tipo de biológicos suele distribuirse a finales de octubre para dar paso al despliegue de inmunización en la entidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la proximidad de la temporada otoñal y los cambios de temperatura, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que la Federación aún no determina cuántas vacunas contra la influenza recibirá la entidad para esta temporada.

“Estamos esperando que a nivel federal nos digan: ‘Aquí tienes tantas dosis para que comiences a aplicar’, porque esa vacuna llega directamente de la federación”, subrayó el funcionario estatal.

Recordó que durante el año pasado se recibieron 980 mil dosis, logrando una cobertura del 100% en su aplicación. No obstante, la cifra correspondiente a este periodo sigue sin notificarse a las autoridades locales.

De acuerdo con el calendario habitual, las vacunas llegan a finales de octubre, mientras que la jornada masiva de vacunación se desarrolla durante noviembre y concluye el 31 de marzo, esquema que se mantendrá sujeto a la confirmación de las dosis por parte del Gobierno Federal.