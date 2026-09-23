Coahuila prevé iniciar campaña de vacunación contra la influenza en noviembre; esperan envío de dosis federales

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    Coahuila prevé iniciar campaña de vacunación contra la influenza en noviembre; esperan envío de dosis federales
    La Secretaría de Salud de Coahuila informó que se encuentra a la espera para iniciar la campaña de vacunación contra la Influenza. ARCHIVO

La Secretaría de Salud estatal señaló que la Federación todavía no define la cantidad de dosis que serán asignadas para la próxima temporada de vacunación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la proximidad de la temporada otoñal y los cambios de temperatura, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que la Federación aún no determina cuántas vacunas contra la influenza recibirá la entidad para esta temporada.

El titular de la dependencia, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, señaló que se encuentran a la espera de la asignación oficial. Recordó que este tipo de biológicos suele distribuirse a finales de octubre para dar paso al despliegue de inmunización en la entidad.

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“Estamos esperando que a nivel federal nos digan: ‘Aquí tienes tantas dosis para que comiences a aplicar’, porque esa vacuna llega directamente de la federación”, subrayó el funcionario estatal.

Recordó que durante el año pasado se recibieron 980 mil dosis, logrando una cobertura del 100% en su aplicación. No obstante, la cifra correspondiente a este periodo sigue sin notificarse a las autoridades locales.

De acuerdo con el calendario habitual, las vacunas llegan a finales de octubre, mientras que la jornada masiva de vacunación se desarrolla durante noviembre y concluye el 31 de marzo, esquema que se mantendrá sujeto a la confirmación de las dosis por parte del Gobierno Federal.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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