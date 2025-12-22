IMSS llama a la moderación con las cenas para evitar riesgos a la salud en fiestas navideñas

Ante el incremento de celebraciones propias de la temporada decembrina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró el llamado a la moderación en el consumo de alimentos altos en grasa, comida chatarra y bebidas alcohólicas, al advertir que estos excesos son una de las principales causas del aumento en las atenciones de Urgencias durante estas fechas, especialmente entre personas con padecimientos crónico-degenerativos.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), doctor Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz, señaló que previo a la llegada de la Navidad los ingresos a los servicios de Urgencias pueden incrementarse hasta en un 30 por ciento. Indicó que uno de los factores más determinantes es la incidencia de accidentes viales relacionados con el consumo excesivo de bebidas embriagantes.

El especialista exhortó a la población a tomar conciencia sobre los riesgos que conllevan los abusos durante esta temporada, ya que pueden derivar en situaciones que ponen en peligro la integridad física de las personas y de su entorno. Subrayó que quienes padecen enfermedades como diabetes o hipertensión deben extremar precauciones y, sobre todo, no suspender ni descuidar sus tratamientos médicos.

Asimismo, advirtió sobre los efectos del consumo desmedido de alimentos grasosos e irritantes, los cuales pueden agravar problemas digestivos y afectar seriamente la salud de personas con enfermedades crónicas. En este sentido, destacó la importancia de moderar también la ingesta de productos con alto contenido de azúcar.

“Siempre será mejor compartir estos momentos en familia, en casa, que estar en una cama de hospital. Si bien muchos de los platillos tradicionales de esta época son altos en calorías, existe la opción de prepararlos de una forma más saludable o acompañarlos con alimentos que sí aporten nutrientes, como ensaladas, frutas o bebidas naturales”, enfatizó el médico.

El IMSS reiteró que disfrutar de las festividades con responsabilidad es clave para preservar la salud y evitar complicaciones que pueden prevenirse con hábitos más equilibrados.