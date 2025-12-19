IMSS usaría parte de la Megafarmacia del Bienestar para distribución de fármacos

Noticias
/ 19 diciembre 2025
    IMSS usaría parte de la Megafarmacia del Bienestar para distribución de fármacos
    El IMSS enfrenta actualmente una falta de capacidad de almacenamiento en el Estado de México. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


MEGAFARMACIA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


IMSS

El gobierno federal alista ajustes operativos en uno de sus principales centros de distribución de medicamentos, ante necesidades logísticas detectadas en el Estado de México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es muy probable que la Megafarmacia del Bienestar, operada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), comparta parte de su espacio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el almacenamiento y distribución de medicamentos en el Estado de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal explicó que el centro de distribución continuará funcionando para el abasto de fármacos a nivel nacional, como fue concebido originalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Inegi toma el control de la medición de la pobreza en México

Al ser cuestionada sobre si la función principal de la Megafarmacia se mantendría, Sheinbaum respondió que seguirá operando para distribuir medicamentos en todo el país y que en breve se dará a conocer información detallada sobre su funcionamiento.

Indicó que el espacio es estratégico y que el IMSS enfrenta actualmente una falta de capacidad de almacenamiento en el Estado de México, por lo que solicitó a Birmex el uso de una parte del almacén para fortalecer su red de distribución.

TE PUEDE INTERESAR: INM denuncia ante la FGR a agentes migratorios por actos irregulares contra connacionales

La presidenta señaló que esta medida permitiría optimizar la infraestructura existente sin afectar la operación nacional de la Megafarmacia del Bienestar.

Agregó que la coordinación entre instituciones busca mejorar la logística y garantizar el suministro oportuno de medicamentos a la población derechohabiente. Con información de El Universal

Temas


MEGAFARMACIA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


IMSS

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?