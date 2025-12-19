IMSS usaría parte de la Megafarmacia del Bienestar para distribución de fármacos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es muy probable que la Megafarmacia del Bienestar, operada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), comparta parte de su espacio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el almacenamiento y distribución de medicamentos en el Estado de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal explicó que el centro de distribución continuará funcionando para el abasto de fármacos a nivel nacional, como fue concebido originalmente.

Al ser cuestionada sobre si la función principal de la Megafarmacia se mantendría, Sheinbaum respondió que seguirá operando para distribuir medicamentos en todo el país y que en breve se dará a conocer información detallada sobre su funcionamiento.

Indicó que el espacio es estratégico y que el IMSS enfrenta actualmente una falta de capacidad de almacenamiento en el Estado de México, por lo que solicitó a Birmex el uso de una parte del almacén para fortalecer su red de distribución.

La presidenta señaló que esta medida permitiría optimizar la infraestructura existente sin afectar la operación nacional de la Megafarmacia del Bienestar.

Agregó que la coordinación entre instituciones busca mejorar la logística y garantizar el suministro oportuno de medicamentos a la población derechohabiente. Con información de El Universal