$!Inaugura Manolo Jiménez Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026

Con el objetivo de consolidar a Saltillo como un referente nacional e internacional en turismo y eventos de primer nivel, autoridades inauguraron el recinto Expo Coahuila y la séptima edición del Rodeo Saltillo 2026, cuyas actividades inician mañana. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió el evento inaugural, junto con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

El edil destacó la transformación del recinto ferial y dijo que la ciudad está lista para albergar eventos de talla mundial, para el disfrute de los ciudadanos.

“Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la ciudad vaquera de México, es un honor recibirlos en esta séptima edición del Rodeo Saltillo, algo que nació cuando nuestro amigo, el gobernador Manolo Jiménez, era alcalde de la capital del estado”, destacó Díaz.

Por su parte, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Estado, Blas José Flores González, detalló la visión de infraestructura detrás de este nuevo proyecto, resaltando que fue un año de investigación de modelos nacionales e internacionales para crear un espacio moderno, inclusivo y funcional. “Así nace Expo Coahuila, un punto de encuentro para nuestras familias, un espacio recreativo de primer mundo... esta obra insignia es una apuesta histórica de infraestructura para impulsar el turismo y el desarrollo económico de nuestra región”, explicó Flores. Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, aplaudió la creación de espacios que fortalecen la identidad cultural y potencian la economía local, resaltando el valor de las tradiciones norteñas.

“Es absolutamente sorprendente, como dice el slogan ‘Coahuila te sorprende’, y es cierto... me complace mucho estar aquí, es un honor poder inaugurar esta Expo Coahuila que espero venir no solo en este evento, sino en muchos”, afirmó la funcionaria federal. El gobernador Manolo Jiménez enfatizó que este esfuerzo responde a los compromisos asumidos con la ciudadanía para llevar a la entidad a mejores estándares de calidad de vida y desarrollo económico.

“Nosotros llegamos gracias al apoyo de la gente y la mejor manera de honrar la confianza que la gente tuvo en nosotros es cumpliendo, y en campaña nosotros hicimos el compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel”, dijo el mandatario estatal. Subrayó el impacto social y económico que tendrá este complejo, el cual proyecta una alta ocupación hotelera y la atracción de visitantes de diversos rincones del país y del extranjero.

“Uno de los principales objetivos de este recinto es que cualquier familia coahuilense de cualquier estrato social pueda vivir una experiencia de primer mundo, eso dignifica a las personas”, concluyó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a benefactores e impulsores del rodeo, la charrería y la tauromaquia en la región.

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Con el Gran Fórum -próximo a construirse- como pieza central, autoridades proyectan que Expo Coahuila se convierta en los próximos años en un referente de talla nacional e internacional.

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ARRANCA RODEO SALTILLO 2026 Durante el evento también se inauguró el Rodeo Saltillo 2026, cuyas actividades inician este jueves y concluyen el próximo domingo.