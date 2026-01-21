Inauguran cuatro Puntos Violeta en la UAdeC; analizan lanzar una app para su ubicación

Este miércoles, autoridades estatales, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, inauguraron cuatro Puntos Violeta en distintas escuelas y facultades de la institución, como parte de la estrategia para fortalecer espacios seguros para las mujeres en el estado.

Los nuevos puntos se localizan en la Facultad de Ciencias Químicas, el Instituto de Ciencias y Humanidades, la Facultad de Medicina y la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González. Con estas incorporaciones, la red estatal alcanza un total de 625 Puntos Violeta distribuidos en universidades, empresas, establecimientos comerciales, espacios deportivos y dependencias públicas.

El programa Puntos Violeta es una acción coordinada entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, orientada a ofrecer espacios de resguardo inmediato para mujeres que se encuentren en situación de riesgo. La estrategia es impulsada por la Secretaría de Vinculación Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias estatales, a partir de convenios firmados desde el año pasado.

Durante el acto inaugural, el secretario general de la UAdeC, Víctor Sánchez, señaló que una de las tareas centrales de la universidad es generar espacios seguros para toda la comunidad. Destacó que la institución se sumará inicialmente con 30 Puntos Violeta y que el objetivo es ampliar la cobertura a todas sus instalaciones, garantizando que el personal esté capacitado para activar los protocolos de atención y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes.