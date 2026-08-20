Incendio arrasa con propiedad abandonada en Parras; sospechan que fue intencional

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Coahuila
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    Incendio arrasa con propiedad abandonada en Parras; sospechan que fue intencional
    En el interior de la construcción había objetos viejos que sirvieron como combustible para la propagación del incendio. PEDRO PESINA

Vecinos dijeron haber visto personas dentro del lugar antes del siniestro; las llamas alcanzaron hasta cinco metros de altura

PARRAS, COAH.- Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en un inmueble abandonado ubicado sobre la calle Euforacio Sandoval, en la colonia Independencia —en Parras de la Fuente— lo que movilizó a cuerpos de rescate y seguridad.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes encontraron una construcción en estado de abandono, conocida entre vecinos como “la Tapia”, de donde salían llamas que alcanzaron hasta cinco metros de altura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cortocircuito-provoca-incendio-en-vivienda-del-centro-de-parras-HK22938609

En el interior había varios muebles viejos que fueron alcanzados por el fuego y contribuyeron a que las llamas se propagaran.

Vecinos señalaron ante las autoridades que, antes del incendio, observaron a personas realizando actividades irregulares dentro del inmueble. A partir de estos testimonios surgió la sospecha de que el fuego pudo haber sido provocado; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa.

Los residentes solicitaron la intervención de elementos de Seguridad Pública para realizar las indagaciones correspondientes y reforzar la vigilancia en el sector, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

$!Bomberos y Protección Civil acudieron durante la madrugada a la colonia Independencia para sofoc
Bomberos y Protección Civil acudieron durante la madrugada a la colonia Independencia para sofoc PEDRO PESINA

Las labores de extinción concluyeron sin que se reportaran personas lesionadas. El siniestro dejó únicamente daños materiales en la propiedad abandonada, mientras se busca determinar qué originó el fuego.

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