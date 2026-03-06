Incendio consume camioneta dentro de recicladora en Parras

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Bomberos acudieron a sofocar el incendio registrado en una recicladora de la colonia Palmeras en Parras. PEDRO PESINA

De acuerdo con autoridades, el predio donde ocurrió el incendio ya ha registrado al menos dos siniestros anteriormente y presuntamente no cuenta con un reglamento de protección

La noche de ayer jueves se reportó un fuerte incendio en un predio de recicladora, propiedad del director de Ecología de Parras.

Fue cerca de las 22:30 horas cuando vecinos de la colonia Palmeras se percataron de unas fuertes llamas que salían del lugar.

Ante la situación, solicitaron la presencia de bomberos para que acudieran a sofocar el fuego.

Al llegar los apagafuegos, una camioneta se encontraba casi reducida a cenizas, por lo que solo enfriaron el área para evitar que las llamas se extendieran a las pacas de cartón y otros materiales almacenados en el sitio.

El lugar está ubicado en la calle Juan de la Barrera, en la colonia antes mencionada, donde ya son tres las ocasiones en que se registra un incendio. Según Protección Civil, no cuentan con un reglamento de protección.

$!Una camioneta quedó prácticamente reducida a cenizas tras el siniestro ocurrido la noche del jueves.
Una camioneta quedó prácticamente reducida a cenizas tras el siniestro ocurrido la noche del jueves. PEDRO PESINA

Cabe destacar que el director de Ecología solo tiene rentada esa propiedad, donde hace cerca de año y medio se registró otro incendio. En esta ocasión solo resultó afectado el vehículo y se desconocen las causas.

