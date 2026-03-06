Vuelca camioneta y termina en arroyo en la Parras–General Cepeda; deja dos heridos

Dos personas que viajaban en una camioneta por la carretera Parras–General Cepeda terminaron en el fondo de un barranco tras sufrir un accidente. Fue cerca de las 18:30 horas de este jueves cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias 911, en la que se solicitaba el apoyo de cuerpos de rescate. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León

Al lugar acudieron voluntarios del Grupo Cóndor, así como elementos de la Policía del Estado y de la Policía Municipal. Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja, donde paramédicos revisaron a los tripulantes. Tras ser valorados en el sitio, ambos fueron trasladados al Seguro Social para recibir una mejor atención médica, donde quedaron internados.

De acuerdo con la versión de las autoridades, la camioneta circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a una curva peligrosa a la altura del ejido Abrevadero, el conductor perdió el control, saliendo de la cinta asfáltica. El vehículo terminó dentro de un arroyo y quedó con las llantas hacia arriba. Los hombres, que viajaban de General Cepeda hacia Parras, quedaron dentro de la unidad tras el accidente. Solo presentaban golpes leves y señalaron ser originarios de Torreón. La camioneta llevaba la leyenda de una empresa dedicada a la instalación de paneles solares, y tras el percance la herramienta que transportaban quedó regada en el lugar.

