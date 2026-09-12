Incendio consume Jeep estacionada en maquiladora de Acuña

Según información difundida, el incendio ocurrió en el estacionamiento exterior de la planta 4 de Arneses y Accesorios, ubicada sobre la carretera Acuña-Presa de la Amistad.

ACUÑA, COAH.- Una camioneta Jeep Liberty resultó con severos daños después de incendiarse mientras permanecía estacionada en el exterior de una maquiladora de la zona industrial de Ciudad Acuña .

Un chofer que esperaba la salida de trabajadores se percató de que comenzaba a salir humo del cofre de la Jeep Liberty azul, por lo que realizó el reporte a los cuerpos de emergencia.

El fuego se propagó rápidamente por la parte frontal de la camioneta. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y sofocaron las llamas antes de que continuaran avanzando hacia otras partes de la unidad.

De acuerdo con los reportes, personas que tenían vehículos estacionados cerca de la Jeep lograron retirarlos antes de que fueran alcanzados por el fuego. No se reportaron personas lesionadas ni daños en las unidades contiguas.

Información publicada posteriormente señala que Bomberos consideró como posible origen del incendio una falla mecánica, aunque no se difundieron mayores detalles sobre las causas del siniestro.

Hasta el momento no se dio a conocer la identidad del propietario de la camioneta. Los reportes señalan que la unidad portaba placas de Texas y que no había ninguna persona dentro cuando comenzó el incendio.