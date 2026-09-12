Joven de 18 años termina hospitalizado por posible consumo de cristal en Piedras Negras

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    Joven de 18 años termina hospitalizado por posible consumo de cristal en Piedras Negras
    El joven de 18 años fue hospitalizado tras presentar un posible cuadro de intoxicación relacionado con el consumo de cristal; permaneció bajo observación médica. ARCHIVO

Antuan Castro fue llevado al Hospital General Salvador Chavarría tras presentar alteraciones en su estado de salud; permaneció bajo observación médica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años terminó hospitalizado luego de presentar una alteración en su estado de salud presuntamente relacionada con el consumo de cristal, según información difundida.

El paciente fue identificado como Antuan Castro, quien fue trasladado al área de urgencias del Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, después de comenzar a presentar complicaciones que motivaron la solicitud de atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-reportan-estables-a-dos-personas-hospitalizadas-por-intoxicacion-BA23450032

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría tenido contacto con la sustancia antes de comenzar a sentirse mal, por lo que inicialmente se manejó un posible cuadro de intoxicación relacionado con cristal.

Tras su ingreso al hospital, Antuan recibió atención médica para estabilizarlo y permaneció bajo observación mientras se vigilaba su evolución y los posibles efectos de la sustancia en su organismo.

Los reportes disponibles no precisaron las circunstancias en las que habría ocurrido el posible consumo ni el lugar donde se encontraba el joven antes de ser trasladado al hospital.

Tampoco se estableció de manera definitiva que el cristal hubiera provocado las complicaciones, por lo que la información difundida mantuvo el caso como una posible intoxicación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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