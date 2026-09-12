Joven de 18 años termina hospitalizado por posible consumo de cristal en Piedras Negras

El paciente fue identificado como Antuan Castro, quien fue trasladado al área de urgencias del Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras , después de comenzar a presentar complicaciones que motivaron la solicitud de atención médica.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años terminó hospitalizado luego de presentar una alteración en su estado de salud presuntamente relacionada con el consumo de cristal, según información difundida.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría tenido contacto con la sustancia antes de comenzar a sentirse mal, por lo que inicialmente se manejó un posible cuadro de intoxicación relacionado con cristal.

Tras su ingreso al hospital, Antuan recibió atención médica para estabilizarlo y permaneció bajo observación mientras se vigilaba su evolución y los posibles efectos de la sustancia en su organismo.

Los reportes disponibles no precisaron las circunstancias en las que habría ocurrido el posible consumo ni el lugar donde se encontraba el joven antes de ser trasladado al hospital.

Tampoco se estableció de manera definitiva que el cristal hubiera provocado las complicaciones, por lo que la información difundida mantuvo el caso como una posible intoxicación.