Incendio en papelería de Parras pone en riesgo a tres menores que dormían en la parte alta del inmueble

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Incendio en papelería de Parras pone en riesgo a tres menores que dormían en la parte alta del inmueble
    Bomberos trabajaron para controlar el incendio registrado en una papelería de Parras. PEDRO PESINA

Los menores fueron valorados por paramédicos y se confirmó que estaban fuera de peligro

PARRAS, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la noche de este domingo en la colonia Saltillo 400, luego de que un incendio se registrara en una papelería donde tres menores de edad se encontraban dormidos en la parte alta del inmueble, en Parras, Coahuila.

El siniestro fue reportado sobre la calle Nardos, lo que provocó la movilización de elementos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil, además de paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337

Ante el riesgo que representaba el fuego, los menores fueron sacados del inmueble y resguardados en el domicilio de uno de los vecinos, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración médica a los menores y, después de revisarlos, determinaron que no presentaban lesiones ni requerían ser trasladados a un hospital.

Mientras tanto, los bomberos desplegaron las maniobras necesarias para combatir el incendio, con apoyo de vecinos del sector que colaboraron en las labores de emergencia.

Después de varios minutos, el fuego fue controlado antes de que alcanzara las propiedades colindantes. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales en el interior de la papelería.

Elementos de las corporaciones de seguridad y Protección Civil tomaron conocimiento de los hechos y se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el incendio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IA: Para servir a nuestra inteligencia

IA: Para servir a nuestra inteligencia
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación.

Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años.

Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
Ezequiel Bullaude marcó el primer gol de Santos Laguna y acercó a los Guerreros antes del medio tiempo.

Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos
Susy Aponte Polo, “La China Polo”, candidata asesinada a tiros en Áncash, Perú.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas.

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses