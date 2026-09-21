Incendio en papelería de Parras pone en riesgo a tres menores que dormían en la parte alta del inmueble

El siniestro fue reportado sobre la calle Nardos, lo que provocó la movilización de elementos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil, además de paramédicos de la Cruz Roja.

PARRAS, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la noche de este domingo en la colonia Saltillo 400, luego de que un incendio se registrara en una papelería donde tres menores de edad se encontraban dormidos en la parte alta del inmueble, en Parras , Coahuila.

Ante el riesgo que representaba el fuego, los menores fueron sacados del inmueble y resguardados en el domicilio de uno de los vecinos, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración médica a los menores y, después de revisarlos, determinaron que no presentaban lesiones ni requerían ser trasladados a un hospital.

Mientras tanto, los bomberos desplegaron las maniobras necesarias para combatir el incendio, con apoyo de vecinos del sector que colaboraron en las labores de emergencia.

Después de varios minutos, el fuego fue controlado antes de que alcanzara las propiedades colindantes. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales en el interior de la papelería.

Elementos de las corporaciones de seguridad y Protección Civil tomaron conocimiento de los hechos y se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el incendio.