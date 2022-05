Incendios en la sierra desatan ‘peleas’ en redes sociales; ‘hay que apoyar y no criticar’, dicen usuarios

Mientras que en algunos comentarios se señaló la importancia de contar con equipamiento necesario como helicópteros y líquidos retardantes, otros apuntaron el restringir el acceso a las personas y algunos más pidieron no criticar, sino más bien apoyar.

“Por favor invito a esas personas que no hagan comentarios con dolo, mejor digan vamos a juntarnos para ir a combatir el incendio”, comentó otro usuario.

Así mismo, una usuaria que se identificó como esposa de un brigadista, compartió la experiencia que vive en casa ante la frustración con la que su esposo le cuenta sobre los avances del incendio.

“Soy esposa de un brigadista y con lágrimas en sus ojos me dijo que es muy complicado poder acercarse y es riesgoso hacen todo lo posible por atenderlo pero no se puede ellos se levantan alas 4 am para partir con esperanzas y pido de su apoyo a ayudarlos llegan agotados y tristes”, compartió la mujer saltillense.

