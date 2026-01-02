Reconoce Ramos Arizpe a su Policía y refuerza corporación con nuevas unidades
El acto se realizó en el Salón Campanario con la presencia de autoridades municipales y estatales
En el marco del Día del Policía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció el trabajo, la entrega y el compromiso de las y los elementos de Seguridad Pública durante un evento realizado en el Salón Campanario, donde además se entregaron nuevos uniformes, unidades policiales y reconocimientos por desempeño y antigüedad.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la ceremonia acompañado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, así como por autoridades municipales y estatales, y destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para mantener la seguridad y la paz social en el municipio.
Como parte del fortalecimiento integral de la corporación, el Gobierno Municipal realizó la entrega de ocho nuevas unidades policiales: dos vehículos Journey, dos Durango y cuatro camionetas RAM 1500, además de 200 kits de uniformes completos para las y los elementos de Seguridad Pública. Cada kit incluye un par de botas, un pantalón, una gorra y dos camisolas, con una inversión cercana a los 13 millones de pesos.
Estas acciones, señalaron las autoridades, forman parte de la estrategia para mejorar la capacidad operativa, la imagen institucional y las condiciones laborales de la corporación, refrendando el compromiso de la administración municipal con una policía mejor equipada y una ciudad más segura para sus habitantes.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a quienes destacaron por su desempeño, nombrando como Policías del Mes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 a Sandra Liliana Rodríguez García e Isaí Acosta Antonio. Asimismo, se otorgaron reconocimientos por 15 años de servicio a Alfonso Juvenal Linares Coronado y Mario Alberto Hernández Jaramillo, en agradecimiento a su trayectoria y compromiso dentro de la corporación.
En su mensaje, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, subrayó la relevancia del trabajo conjunto en materia de seguridad.
“Yo les quiero decir que el tema de seguridad se ha convertido en un tema de corresponsabilidad. Cuentan con todo el respaldo nuestro para convertir a Ramos Arizpe en lo que ya es y hacerlo un mejor, una de las mejores policías municipales, no de Coahuila, sino del país”, expresó.
Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró el respaldo total de su administración a las y los policías municipales, destacando que la inversión en seguridad es una inversión directa en la tranquilidad de las familias de Ramos Arizpe.
“Nuestra prioridad es dignificar la labor policial, dotarlos de mejores herramientas, capacitación y condiciones de trabajo, porque su entrega diaria es fundamental para que Ramos Arizpe siga avanzando como un municipio seguro y con calidad de vida”, concluyó.