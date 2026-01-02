Reconoce Ramos Arizpe a su Policía y refuerza corporación con nuevas unidades

En el marco del Día del Policía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció el trabajo, la entrega y el compromiso de las y los elementos de Seguridad Pública durante un evento realizado en el Salón Campanario, donde además se entregaron nuevos uniformes, unidades policiales y reconocimientos por desempeño y antigüedad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la ceremonia acompañado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, así como por autoridades municipales y estatales, y destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para mantener la seguridad y la paz social en el municipio.

Como parte del fortalecimiento integral de la corporación, el Gobierno Municipal realizó la entrega de ocho nuevas unidades policiales: dos vehículos Journey, dos Durango y cuatro camionetas RAM 1500, además de 200 kits de uniformes completos para las y los elementos de Seguridad Pública. Cada kit incluye un par de botas, un pantalón, una gorra y dos camisolas, con una inversión cercana a los 13 millones de pesos.

Estas acciones, señalaron las autoridades, forman parte de la estrategia para mejorar la capacidad operativa, la imagen institucional y las condiciones laborales de la corporación, refrendando el compromiso de la administración municipal con una policía mejor equipada y una ciudad más segura para sus habitantes.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a quienes destacaron por su desempeño, nombrando como Policías del Mes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 a Sandra Liliana Rodríguez García e Isaí Acosta Antonio. Asimismo, se otorgaron reconocimientos por 15 años de servicio a Alfonso Juvenal Linares Coronado y Mario Alberto Hernández Jaramillo, en agradecimiento a su trayectoria y compromiso dentro de la corporación.