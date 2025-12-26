Piden a ‘favoritas’ concluir el Tramo 2 de la Carretera Interserrana en Nuevo León

México
/ 26 diciembre 2025
    Piden a ‘favoritas’ concluir el Tramo 2 de la Carretera Interserrana en Nuevo León
    La Carretera Interserrana es la obra insignia del sexenio De Nuevo León, por atravesar la Sierra Madre. Foto: Reforma

No obstante, a que no hay una cifra oficial del costo de este tramo carretero, ha sido estimado en más de 20 mil millones de pesos

MONTERREY- Al menos cinco empresas presentaron su registro para participar como “socio particular” con el Gobierno estatal para construir el Tramo 2, o central, de la Carretera Interserrana, que es el más costoso y complejo de esta obra insignia del sexenio de Nuevo León, por atravesar la Sierra Madre.

Tras vencerse el lunes pasado el plazo para presentar propuestas, las empresas registradas fueron la firma portuguesa Mota-Engil México, las constructoras regias Garza Ponce y Desarrolladora y Construcciones Urbanas (Dycusa), Controladora de Operaciones de Infraestructura (Conoisa) -filial de la constructora ICA- y Gami IngenierÌa e Instalaciones.

De acuerdo con la convocatoria, luego de recibirse, la Red Estatal de Autopistas (REA) tiene cinco días hábiles, que se vencen la próxima semana, para definir cuál es la propuesta seleccionada.

Aunque no hay una cifra oficial del costo de este tramo carretero, ha sido estimado en más de 20 mil millones de pesos porque incluye la construcción de al menos dos túneles y 12 puentes a lo largo de 39.9 kilómetros.

Mota-Engil es la que actualmente construye las Líneas 6 y 4 del Metro, donde un pluvial subterr·neo fue atravesado por pilotes en Avenida Constitución.

Garza Ponce, a su vez, también participa en la Línea 6, luego de que le asignaron una ampliación para llegar hasta el aeropuerto.

En el caso de Gami Ingeniería e Instalaciones, ésta fue elegida en marzo del 2024 por el Estado para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de un viaducto elevado de cuota que se construiría en Morones Prieto, en el talud sur del Río Santa Catarina, proyecto que se frenó tras recibir cuestionamientos de ambientalistas y especialistas.

Los permisos de Semarnat estiman que la construcción del Tramo 2 de la Interserrana tardar· más de cinco años.

En la convocatoria de la REA se señala que no es una licitación, sino que es una “invitación” para “un esquema de colaboración entre la REA y un inversionista... para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Interserrana”.

Por Ángel Charles, Agencia Reforma.

