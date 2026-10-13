Indaga UAdeC denuncia de acoso contra arquera; separan de su cargo a entrenador mientras se investiga

El rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel González, informó que tuvo contacto con la joven inmediatamente después de enterarse de la situación a través de sus redes sociales para brindarle el apoyo necesario.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) activó los protocolos correspondientes tras la denuncia pública realizada por una integrante del equipo de tiro con arco, quien señaló presuntas irregularidades por parte de su entrenador.

“Inmediatamente, a través de redes sociales me pongo en contacto con ella para ofrecerle, pues, apoyo en lo que requiera. ¿Por qué? Pues porque es una denuncia y en donde está obligado el rector”, declaró Pimentel González.

Para resguardar la confidencialidad y el debido proceso, las autoridades universitarias pusieron a la estudiante en contacto con las instancias operativas encargadas del caso para dar inicio a las investigaciones oficiales.

“La puso en contacto directo nada más con las personas del tribunal, con la licenciada Denisse Mata, con Nadia, que es la responsable de derechos humanos, y ellas atendieron el caso de manera inmediata”, precisó el rector.

Como parte de las medidas precautorias dictadas por las autoridades de la institución, el entrenador señalado fue apartado de manera momentánea de sus actividades de preparación deportiva.

“La situación del entrenador es que se determinaron las medidas precautorias de separación del sistema de entrenamiento, pues momentáneo”, detalló la autoridad universitaria respecto al estatus del docente.

Pimentel González aclaró que la Rectoría no determinará la resolución final del caso, sino que acatará la resolución disciplinaria que emita el Tribunal Universitario en apego a los estatutos.

“Yo como rector lo único que sí les puedo decir es que haremos uso de todo el peso de la ley a quien resulte responsable”, enfatizó, destacando que en el año se registran 12 casos cerrados de esta índole.