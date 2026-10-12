Aviso: frente frío 2 pegará a Coahuila con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas mínimas de 0 a 5°

La llegada del frente frío número 2 mantendrá bajo vigilancia a Coahuila durante los próximos días, ante el pronóstico de lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y un descenso gradual de las temperaturas. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que para el miércoles 14 de octubre se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región Noroeste. Sin embargo, las condiciones podrían agravarse el jueves 15 y viernes 16, cuando se prevén acumulados de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

Las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas susceptibles. ALERTAN POR CRECIDAS E INUNDACIONES Durante el paso del sistema también se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar actividades que impliquen riesgos durante las tormentas. El descenso de las temperaturas será gradual, con mayor incidencia en las regiones Norte y Noreste. Para la madrugada del sábado 17 de octubre se prevén mínimas de entre cero y cinco grados centígrados en zonas serranas. Ante este panorama, la Subsecretaría de Protección Civil mantiene coordinación con las unidades municipales y autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico, reforzar las medidas preventivas y responder oportunamente ante posibles emergencias.

PIDEN EVITAR CRUZAR CORRIENTES DE AGUA Entre las principales recomendaciones, Protección Civil pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, así como abstenerse de permanecer bajo los árboles durante las tormentas eléctricas. También exhortó a conducir con precaución ante el pavimento mojado y la reducción de la visibilidad, además de mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender los avisos de las autoridades estatales y municipales. El Gobierno del Estado reiteró el llamado a la prevención para reducir riesgos y proteger la integridad de las familias coahuilenses. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.