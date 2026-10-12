Aviso: frente frío 2 pegará a Coahuila con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas mínimas de 0 a 5°

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    Aviso: frente frío 2 pegará a Coahuila con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas mínimas de 0 a 5°
    Protección Civil hace un llamado para evitar conducir con el pavimento mojado. CORTESÍA

Será este miércoles cuando inicien las precipitaciones, principalmente en la zona noreste del Estado

La llegada del frente frío número 2 mantendrá bajo vigilancia a Coahuila durante los próximos días, ante el pronóstico de lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y un descenso gradual de las temperaturas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que para el miércoles 14 de octubre se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región Noroeste. Sin embargo, las condiciones podrían agravarse el jueves 15 y viernes 16, cuando se prevén acumulados de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

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Las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas susceptibles.

ALERTAN POR CRECIDAS E INUNDACIONES

Durante el paso del sistema también se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar actividades que impliquen riesgos durante las tormentas.

El descenso de las temperaturas será gradual, con mayor incidencia en las regiones Norte y Noreste. Para la madrugada del sábado 17 de octubre se prevén mínimas de entre cero y cinco grados centígrados en zonas serranas.

Ante este panorama, la Subsecretaría de Protección Civil mantiene coordinación con las unidades municipales y autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico, reforzar las medidas preventivas y responder oportunamente ante posibles emergencias.

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PIDEN EVITAR CRUZAR CORRIENTES DE AGUA

Entre las principales recomendaciones, Protección Civil pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, así como abstenerse de permanecer bajo los árboles durante las tormentas eléctricas.

También exhortó a conducir con precaución ante el pavimento mojado y la reducción de la visibilidad, además de mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender los avisos de las autoridades estatales y municipales.

El Gobierno del Estado reiteró el llamado a la prevención para reducir riesgos y proteger la integridad de las familias coahuilenses. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.

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