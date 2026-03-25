Supervisa INE avances del proceso electoral en Coahuila

Durante su estancia, celebró reuniones con personal del INE en la entidad y con consejeras y consejeros del IEC, con el objetivo de evaluar de manera directa el estado de los preparativos del proceso electoral 2025-2026.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, realizó una visita a Coahuila para supervisar los avances en la organización de las elecciones locales y fortalecer la coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), rumbo a la renovación del Congreso del Estado el próximo 7 de junio.

En estos encuentros se revisaron los avances en la planeación, organización y ejecución de las distintas etapas del proceso, así como la coordinación entre ambas instituciones para el desarrollo de la jornada electoral.

Montaño Ventura señaló que la colaboración entre el INE y los organismos públicos locales es clave para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, y afirmó que en Coahuila se observan avances en la organización del proceso.

Resaltó que la Comisión del INE también estará vigilante del siguiente proceso que se avecina, como es el de las campañas que se desarrollarán durante el mes de mayo, con el fin de observar que no se desarrollen hechos que pudieran constituir delitos electorales.

En la visita también participaron Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, y Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente provisional del IEC, reiteraron la importancia de que en procedimientos como estos haya coordinación efectiva entre los organizadores que en Coahuila convocarán a más de 2 millones 500 mil personas.