Supervisa INE avances del proceso electoral en Coahuila

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Supervisa INE avances del proceso electoral en Coahuila
    Jorge Montaño Ventura, consejero del INE, visitó Coahuila para supervisar la organización de las elecciones locales. INE

Fortalece el Instituto Nacional Electoral la coordinación con el Instituto Electoral del Estado

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, realizó una visita a Coahuila para supervisar los avances en la organización de las elecciones locales y fortalecer la coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), rumbo a la renovación del Congreso del Estado el próximo 7 de junio.

Durante su estancia, celebró reuniones con personal del INE en la entidad y con consejeras y consejeros del IEC, con el objetivo de evaluar de manera directa el estado de los preparativos del proceso electoral 2025-2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pan-coahuila-lanza-convocatoria-y-abre-candidaturas-ciudadanas-para-diputados-BH19690274

En estos encuentros se revisaron los avances en la planeación, organización y ejecución de las distintas etapas del proceso, así como la coordinación entre ambas instituciones para el desarrollo de la jornada electoral.

Montaño Ventura señaló que la colaboración entre el INE y los organismos públicos locales es clave para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, y afirmó que en Coahuila se observan avances en la organización del proceso.

Resaltó que la Comisión del INE también estará vigilante del siguiente proceso que se avecina, como es el de las campañas que se desarrollarán durante el mes de mayo, con el fin de observar que no se desarrollen hechos que pudieran constituir delitos electorales.

En la visita también participaron Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, y Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente provisional del IEC, reiteraron la importancia de que en procedimientos como estos haya coordinación efectiva entre los organizadores que en Coahuila convocarán a más de 2 millones 500 mil personas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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