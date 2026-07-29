INE Coahuila destruye credenciales para votar retiradas por diversas causas

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    INE Coahuila destruye credenciales para votar retiradas por diversas causas
    La destrucción se efectuó bajo la supervisión de los integrantes de la Comisión Local de Vigilancia. ESPECIAL

El procedimiento busca evitar el uso indebido de documentos oficiales

La Comisión Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llevó a cabo una sesión en la que se realizó la destrucción de Credenciales para Votar que fueron retiradas del padrón electoral por diversas causas, como parte de los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad y confiabilidad de los instrumentos registrales.

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión supervisaron el proceso de inutilización y destrucción de las credenciales, con el propósito de evitar un uso indebido de estos documentos oficiales y mantener actualizado el Registro Federal de Electores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preve-ine-solicitar-13-mil-mdp-para-elecciones-de-2027-PF22501482

Las credenciales destruidas corresponden a documentos que fueron retirados por diferentes motivos contemplados en la normatividad electoral, entre ellos la devolución por sus titulares, reemplazos, cancelaciones o por otras causas administrativas.

El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de los representantes de la Comisión Local de Vigilancia, órgano integrado por representantes de los partidos políticos y autoridades electorales, quienes verificaron que el proceso se realizara conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral.

Con estas acciones, el INE Coahuila fortalece la certeza, legalidad y transparencia en la administración del padrón electoral y de la Lista Nominal de Electores, además de contribuir a la protección de los datos personales y a la integridad de la documentación electoral.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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