INE Coahuila destruye credenciales para votar retiradas por diversas causas

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión supervisaron el proceso de inutilización y destrucción de las credenciales, con el propósito de evitar un uso indebido de estos documentos oficiales y mantener actualizado el Registro Federal de Electores.

La Comisión Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llevó a cabo una sesión en la que se realizó la destrucción de Credenciales para Votar que fueron retiradas del padrón electoral por diversas causas, como parte de los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad y confiabilidad de los instrumentos registrales.

Las credenciales destruidas corresponden a documentos que fueron retirados por diferentes motivos contemplados en la normatividad electoral, entre ellos la devolución por sus titulares, reemplazos, cancelaciones o por otras causas administrativas.

El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de los representantes de la Comisión Local de Vigilancia, órgano integrado por representantes de los partidos políticos y autoridades electorales, quienes verificaron que el proceso se realizara conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral.

Con estas acciones, el INE Coahuila fortalece la certeza, legalidad y transparencia en la administración del padrón electoral y de la Lista Nominal de Electores, además de contribuir a la protección de los datos personales y a la integridad de la documentación electoral.