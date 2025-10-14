INEDEC refuerza el impulso al alto rendimiento y al deporte social en Coahuila

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) fortalecerá su estrategia de alto rendimiento y deporte social, anunció su director Antonio Cepeda, tras destacar los recientes logros internacionales y los proyectos de inversión en infraestructura deportiva.

Uno de los principales motivos de celebración es la medalla de plata obtenida por la coahuilense Gabriela Rodríguez en la modalidad de escopeta durante un campeonato mundial, resultado que calificó como “histórico para México y para el estado”.

“Es un triunfo histórico para el deporte mexicano, porque por primera vez se obtiene una medalla en esta modalidad del tiro deportivo de escopeta en un mundial”, subrayó Cepeda.

El funcionario señaló que el tiro deportivo es una de las disciplinas prioritarias para el INEDEC, y que el instituto continuará impulsando el alto rendimiento con más recursos. Actualmente, dos atletas coahuilenses ya aseguraron su lugar en los próximos Juegos Centroamericanos, lo que refleja el avance del programa estatal.

En el ámbito del deporte social, el INEDEC promueve la Copa de Campeones de Fútbol, parte de la estrategia “Líderes sin drogas” impulsada por el gobernador Manolo Jiménez. Este programa involucra a diversas dependencias estatales con el propósito de fomentar hábitos saludables y prevenir adicciones.

Cepeda informó que el torneo está por concluir: “Ya tenemos a los 10 finalistas que disputarán las finales en Torreón, el sábado 25 de octubre, en los campos de fuerzas básicas del club Santos”.

El instituto también refrendó su apoyo a eventos deportivos con causa, organizados por instituciones educativas, empresas o fundaciones. Estos eventos buscan promover la actividad física con un propósito social, con respaldo del gobierno estatal en temas como infraestructura, hidratación, seguridad, vialidad y logística.

Por otro lado, el titular del INEDEC informó sobre los trabajos de reparación en la barda del Estadio Olímpico, entre el Madero y el gimnasio de lucha olímpica, iniciados hace un mes. Las obras, que forman parte del mantenimiento general de las instalaciones, incluyen la adquisición de un nuevo tatami para la práctica de lucha.

La constructora estima un periodo de dos meses y medio para concluir la reparación. A pesar de los trabajos, las actividades deportivas continúan de manera regular, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y con vallas de seguridad colocadas en las zonas en obra.