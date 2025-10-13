Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión

Coahuila
/ 13 octubre 2025
    Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión
    El pasado 22 de septiembre entró en operaciones este nuevo ente que garantizará la transparencia. Foto: Especial

Información y Transparencia de Coahuila ya cuenta con titular, luego de ser nombrado por el gobernador del Estado

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Elma Marisol Martínez, informó que ya se encuentra en operación el nuevo órgano desconcentrado del Estado que asumió las funciones del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Actualmente, este organismo ya cuenta con 120 recursos de revisión presentados por la ciudadanía.

De acuerdo con la funcionaria, la semana pasada, el gobernador Manolo Jiménez Salinas designó a Luis Lara como titular del órgano desconcentrado, que llevará por nombre “Información y Transparencia de Coahuila”.

TE PUEDE INTERESAR: Entra en operaciones nuevo organismo de información y transparencia en Coahuila

Martínez explicó que este nuevo ente será responsable exclusivamente de garantizar que la información generada por las secretarías del estado, los municipios y los organismos descentralizados sectorizados al Poder Ejecutivo llegue de manera adecuada a la población.

Martínez precisó que otros poderes y organismos autónomos, como el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila, cuentan con sus propios organismos garantes de transparencia.

$!Esta nueva oficina formará parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Esta nueva oficina formará parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Foto: Especial

Asimismo, informó que en las últimas semanas se instaló el Consejo Estatal de Transparencia, encargado de coordinar los trabajos en materia de acceso a la información en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma cambia el modelo de transparencia en Coahuila, pero obligación de informar sigue

La secretaria detalló que actualmente se encuentran en trámite 120 recursos de revisión, los cuales ya están siendo analizados por el nuevo órgano, en contra de diversas dependencias que forman parte de la estructura estatal.

Por último, subrayó que la comunicación con los solicitantes de información se mantiene a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Temas


Fiscalización
Transparencia
A20

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha