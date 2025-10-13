Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión
Información y Transparencia de Coahuila ya cuenta con titular, luego de ser nombrado por el gobernador del Estado
La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Elma Marisol Martínez, informó que ya se encuentra en operación el nuevo órgano desconcentrado del Estado que asumió las funciones del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Actualmente, este organismo ya cuenta con 120 recursos de revisión presentados por la ciudadanía.
De acuerdo con la funcionaria, la semana pasada, el gobernador Manolo Jiménez Salinas designó a Luis Lara como titular del órgano desconcentrado, que llevará por nombre “Información y Transparencia de Coahuila”.
Martínez explicó que este nuevo ente será responsable exclusivamente de garantizar que la información generada por las secretarías del estado, los municipios y los organismos descentralizados sectorizados al Poder Ejecutivo llegue de manera adecuada a la población.
Martínez precisó que otros poderes y organismos autónomos, como el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila, cuentan con sus propios organismos garantes de transparencia.
Asimismo, informó que en las últimas semanas se instaló el Consejo Estatal de Transparencia, encargado de coordinar los trabajos en materia de acceso a la información en la entidad.
La secretaria detalló que actualmente se encuentran en trámite 120 recursos de revisión, los cuales ya están siendo analizados por el nuevo órgano, en contra de diversas dependencias que forman parte de la estructura estatal.
Por último, subrayó que la comunicación con los solicitantes de información se mantiene a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como ha venido ocurriendo hasta ahora.