Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Elma Marisol Martínez, informó que ya se encuentra en operación el nuevo órgano desconcentrado del Estado que asumió las funciones del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Actualmente, este organismo ya cuenta con 120 recursos de revisión presentados por la ciudadanía.

De acuerdo con la funcionaria, la semana pasada, el gobernador Manolo Jiménez Salinas designó a Luis Lara como titular del órgano desconcentrado, que llevará por nombre “Información y Transparencia de Coahuila”.

TE PUEDE INTERESAR: Entra en operaciones nuevo organismo de información y transparencia en Coahuila

Martínez explicó que este nuevo ente será responsable exclusivamente de garantizar que la información generada por las secretarías del estado, los municipios y los organismos descentralizados sectorizados al Poder Ejecutivo llegue de manera adecuada a la población.

Martínez precisó que otros poderes y organismos autónomos, como el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila, cuentan con sus propios organismos garantes de transparencia.