Informa Salud Coahuila aumento de casos de varicela; desaconseja el contagio intencional

Coahuila
/ 7 diciembre 2025
    Informa Salud Coahuila aumento de casos de varicela; desaconseja el contagio intencional
    Autoridades de Salud recordaron que la vacuna contra la varicela no forma parte del esquema básico nacional, y que su aplicación en el sector público se limita a casos específicos como brotes o estancias infantiles. FOTO: UNSPLASH

Especialistas recordaron que la varicela se transmite fácilmente en entornos escolares y familiares, por lo que insistieron en reforzar medidas de aislamiento e higiene ante casos sospechosos

La Dra. Martha Romero, directora de Prevención y Promoción de la Salud, informó recientemente sobre un ligero aumento de casos de varicela en la entidad respecto al año anterior, al alcanzar los 2 mil 453 contagios.

La funcionaria enfatizó la importancia de no buscar el contagio premeditado del virus debido a posibles complicaciones, al recordar que la vacuna no forma parte del cuadro básico de vacunación a nivel nacional.

La funcionaria aclaró la situación de la vacuna contra la varicela en el sistema público.

No, mira, la vacuna de la varicela no ha estado en el esquema de vacunación”, aseguró la doctora Romero. Explicó que su aplicación se limita a situaciones específicas, como brotes o estancias infantiles, aunque su dotación es limitada.

“Ha estado en situaciones o, vaya, la cantidad que nos llega a todas las instituciones es poca, sobre todo para estancias infantiles”, detalló.

La varicela es altamente contagiosa y se transmite fácilmente en grupos aglutinados, como en escuelas y en el entorno familiar.

“Es muy fácil que se transmita por el contacto con las secreciones de las vías respiratorias o con el líquido que sale de las ampollas cuando empieza el brote”, indicó.

Aunque la enfermedad generalmente tiene un “curso benigno”, pueden surgir complicaciones, sobre todo si existe alguna disminución del sistema inmunológico.

“Si hay alguna situación de compromiso, otra enfermedad o alguna disminución del sistema inmunológico en la persona, puede traer complicaciones”, advirtió.

En cuanto a la incidencia, hasta el último corte, la entidad registraba 2 mil 453 casos en lo que va del año, lo que representa un leve aumento respecto al mismo periodo del año pasado.

“Tenemos un registro de 2 mil 453 casos y, en el mismo periodo del año pasado, eran alrededor de 2 mil 300, entonces es un aumento de entre 5 y 10 por ciento”, precisó.

La directora fue categórica al desaconsejar la práctica de exponer a los niños para que contraigan el virus de manera intencional.

“Esta idea de ‘mejor que le dé de una vez’ y acercar a los niños a contagiarse a propósito... no, eso no debe ser”, sentenció.

Advirtió que buscar el contagio es riesgoso, debido a que se desconoce el estado de salud del menor que será expuesto, lo que podría traerle complicaciones.

“No sabemos cómo se encuentra ese niño, si trae alguna otra situación de enfermedad que esté incubando, y si lo acercas, puede haber otra complicación”, apuntó.

Finalmente, la Dra. Romero enfatizó que las medidas de protección consisten en el aislamiento, la hidratación y el cuidado de las lesiones.

Los cuidados, como te comento, siempre van hacia el hogar y evitar estar en la escuela. Con eso mantenemos al niño protegido y, sobre todo, se indica la hidratación y el aislamiento”, concluyó.

