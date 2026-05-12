Inicia Parras, Coahuila, censo fitosanitario para rescatar producción de nuez

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    Inicia Parras, Coahuila, censo fitosanitario para rescatar producción de nuez
    Se promoverá la capacitación de productores en manejo y control fitosanitario. CUARTOSCURO

Tras caída del 40% en la cosecha, el Ayuntamiento y productores actúan contra la plaga del gusano barrenador

PARRAS DE LA FUENTE. – Ante la crisis que enfrenta el sector nogalero, el alcalde Fernando Orozco Lara anunció el despliegue de un censo técnico para identificar y atender los brotes de gusano barrenador, plaga que ha impactado severamente la economía agrícola local y provocado una reducción de hasta 40% en la producción de nuez durante el ciclo actual.

El operativo cuenta con el respaldo de especialistas y personal técnico, quienes recorrerán el municipio en un periodo estimado de un mes. “Se enviaron por parte del ayuntamiento dos ingenieros agrónomos y una cuadrilla de funcionarios. El censo, según los expertos, se realizará en cuatro semanas para poder determinar la ruta de trabajo”, detalló el edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/produccion-de-nuez-en-coahuila-bajo-hasta-un-50-durante-el-2025-NC18920386

Orozco Lara subrayó que la intervención es urgente para evitar daños permanentes en las huertas del municipio. “Si no lo atendemos ahorita, podría tener consecuencias muy lamentables a mediano o largo plazo. Por eso estamos trabajando de manera coordinada y preventiva”, advirtió sobre la gravedad del problema.

El plan de acción también contempla la capacitación de productores en técnicas de manejo y control fitosanitario. “Estamos fomentando la cultura de la poda de los nogales enfermos, retirarlos para evitar la propagación de la plaga, porque si no se aplica el tratamiento adecuado, el problema continúa”, explicó el alcalde, quien señaló que el trabajo se realiza en conjunto con las asociaciones nogaleras.

Por otro lado, el munícipe aseguró que, pese al crecimiento urbano, el suministro de agua potable en el municipio está garantizado. “Afortunadamente somos un municipio con buena disponibilidad de agua potable; tenemos servicio prácticamente las 24 horas. La mayoría de la población puede abastecerse sin problema”, afirmó.

Para fortalecer este servicio, el Ayuntamiento contempla la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento. “Parras sigue creciendo y debemos acompañar ese desarrollo; tenemos dos pozos de agua potable próximos a entrar en operación”, concluyó Orozco Lara, al descartar una crisis hídrica inmediata para el Pueblo Mágico.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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