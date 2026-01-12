Producción de nuez en Coahuila bajó hasta un 50% durante el 2025

Las bajas temperaturas registradas durante el invierno no impactaron de la misma manera a los principales cultivos frutícolas de Coahuila, ya que mientras la producción de manzana presentó afectaciones moderadas, el nogal resintió de forma más severa los efectos del clima durante el ciclo 2025.

Así lo expuso el secretario de Desarrollo Rural del estado, Jesús María Montemayor Garza, quien explicó que, en el caso de la manzana, las heladas fuera de tiempo no generaron daños generalizados. “La afectación fue mucho menor, fue menos del 25 o 30 por ciento en promedio; en algunos cañones un poco más y en otros menos”, dijo.

Indicó que los días fríos suelen ser favorables para este tipo de cultivos, siempre que no se prolonguen ni se presenten como heladas intensas. “Estos días de fresco y de frío son muy buenos para la naturaleza y para la agricultura, esperando que no sean heladas y que tampoco sean por mucho tiempo”.

La situación fue distinta para los productores de nogal, donde el impacto fue considerablemente mayor. Montemayor Garza recordó que este cultivo tiene ciclos alternados de alta y baja producción, conocidos como años de transición, aunque en 2025 la caída superó lo habitual. “En un año de transición la producción baja 20 o 25 por ciento, pero este año casi se dobló esa disminución”, aseguró.

Entre las causas, mencionó la falta de horas frío en algunas regiones, heladas fuera de tiempo en el sureste del estado y episodios de calor durante mayo, cuando la fruta aún estaba en formación. “Tuvimos heladas fuera de tiempo que ya no ayudan al nogal y después un par de días muy calientes cuando la fruta apenas estaba naciendo”.

ESPERAN MEJORES CONDICIONES

Pese a este panorama, el secretario señaló que para el próximo ciclo se esperan mejores condiciones, particularmente en La Laguna, donde se prevé un aumento en la superficie productiva. “El año pasado fueron alrededor de 7 mil hectáreas y ahora esperamos más de 14 mil hectáreas, casi el 70 por ciento del ciclo”, indicó.

Finalmente, recordó que el estado mantiene activo el seguro catastrófico para atender afectaciones por fenómenos climáticos, mecanismo que ha permitido respaldar a productores en ciclos anteriores. “Tenemos activo el seguro catastrófico, que ha funcionado muy bien y ha apoyado cuando se presentan estas afectaciones”.