Pese al frío, familias llenan la Ruta Recreativa de Saltillo en su primera edición de febrero

Ni el frío de la mañana de este domingo fue impedimento para que cientos de saltillenses se dieran cita en la primera edición de la Ruta Recreativa del mes de febrero, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para la activación física, la convivencia familiar y el acceso a servicios municipales. Desde temprana hora, personas de todas las edades comenzaron a recorrer el circuito instalado sobre el bulevar Venustiano Carranza, ya sea caminando, trotando, en bicicleta o en patines, mientras otros aprovecharon para asistir en familia o acompañados de sus mascotas. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo intensifica bacheo y rehabilitación con 17 cuadrillas en operación permanente

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo se coordinaron, como cada domingo, para ofrecer actividades y módulos de atención a las y los asistentes, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer la cercanía con la ciudadanía. En esta jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que se brindaron servicios gratuitos, entre ellos detecciones oportunas de diabetes e hipertensión, así como orientación nutricional para promover el cuidado preventivo de la salud. De manera paralela, y con el fin de impulsar la tenencia responsable de los seres sintientes, el Gobierno Municipal aplicó sin costo vacunas antirrábicas y desparasitaciones, acciones que registraron buena respuesta por parte de dueñas y dueños de mascotas. A lo largo del recorrido se observó un ambiente de convivencia y participación, en el que niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores compartieron el espacio público de manera segura y ordenada, incluso pese a las condiciones climáticas adversas. La Ruta Recreativa se ha convertido en una alternativa para que la población se active físicamente en un entorno accesible, al tiempo que se promueven valores como el cuidado de la salud, el respeto al espacio común y la convivencia comunitaria.