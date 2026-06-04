Insiste Congreso en revisar juegos infantiles en escuelas de Coahuila tras muerte de menor en Monclova

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    Insiste Congreso en revisar juegos infantiles en escuelas de Coahuila tras muerte de menor en Monclova
    La legisladora pidió verificar las condiciones de seguridad de los juegos infantiles en escuelas de educación básica. HOMERO SÁNCHEZ

La diputada Magaly Hernández pidió inspeccionar la infraestructura recreativa de los planteles y revisar la respuesta de los servicios de emergencia tras el caso de Ian Gael

Tras la muerte de Ian Gael, un niño de seis años que falleció el 25 de mayo luego del colapso de un columpio en un jardín de niños de Monclova, la diputada Magaly Hernández reiteró el llamado a las autoridades educativas para realizar una revisión integral de los juegos infantiles y la infraestructura recreativa de las escuelas de educación básica en Coahuila.

La legisladora exhortó a la Secretaría de Educación de Coahuila y al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa a inspeccionar tanto instalaciones nuevas como antiguas, con el fin de verificar su correcta instalación, estabilidad, mantenimiento y condiciones de seguridad.

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La también coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso local sostuvo que la seguridad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad permanente. Señaló que, además de atender temas como la prevención de la violencia y la salud mental, es necesario prestar atención al estado físico de las instalaciones escolares.

Recordó que actividades como correr, balancearse en columpios y utilizar áreas recreativas forman parte del desarrollo infantil, por lo que estos espacios deben mantenerse en condiciones adecuadas para prevenir accidentes.

En entrevista, indicó que docentes y comunidad educativa no están solicitando el retiro de los juegos infantiles, como algunos usuarios plantearon en redes sociales tras el fallecimiento del menor. Lo que buscan, dijo, es una revisión exhaustiva que garantice condiciones seguras para las niñas y niños.

“Es una lástima que se esté tomando esta decisión, que se estén retirando los juegos, porque al final del día los niños tienen derecho a convivir, jugar y contar con áreas recreativas para su desarrollo”, expresó.

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Asimismo, pidió revisar los protocolos de atención y coordinación con los servicios de emergencia. Señaló que, tras el accidente ocurrido en Monclova, aunque se activaron los procedimientos correspondientes, el apoyo solicitado no habría llegado con la rapidez requerida, por lo que familiares del menor tuvieron que trasladarlo por sus propios medios para recibir atención médica.

Por ello, el exhorto también plantea garantizar una respuesta oportuna a los llamados de emergencia realizados desde los planteles educativos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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