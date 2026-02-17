Instalan 29 terminales de Paga Fácil en notarías de Coahuila

Coahuila
/ 17 febrero 2026
    José María Morales Padilla informó que en esta primera etapa se instalaron 29 terminales punto de venta en notarías de Coahuila para facilitar el pago de trámites. FRANCISCO MUÑIZ

El sistema estatal de pagos, que ya permite cubrir en línea el control vehicular 2026, amplía ahora sus opciones con terminales en notarías para reducir tiempos y filas

El Gobierno de Coahuila incorporó 29 terminales punto de venta en notarías del estado para agilizar el pago de trámites a través de la plataforma Paga Fácil, con el objetivo de reducir tiempos de atención y evitar traslados a módulos físicos o quioscos de cobro.

El administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que esta primera fase contempla la entrega de 29 equipos al Colegio de Notarios, con la intención de ampliar el programa conforme se consolide su funcionamiento.

“El objetivo es poder facilitar los pagos en la plataforma Paga Fácil a los diferentes trámites que hacen los notarios. Es un programa que ya probamos, que funciona y que va a permitir agilizar los trámites a todas y a todos”, dijo.

Indicó que se trata de una estrategia que se implementa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y el Colegio de Notarios, y que busca generar una sinergia para mejorar los servicios a los usuarios.

“Es la primera etapa, estamos hablando de 29 terminales punto de venta, pero la intención es conforme vaya funcionando esto poder estar solicitando más terminales y poder estar ampliando este programa”, agregó.

$!Las nuevas terminales permitirán realizar pagos con tarjeta directamente en las notarías, sin necesidad de acudir a quioscos o módulos externos.
Las nuevas terminales permitirán realizar pagos con tarjeta directamente en las notarías, sin necesidad de acudir a quioscos o módulos externos. FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, el secretario de Economía, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, explicó que con estas terminales los pagos podrán realizarse directamente en las notarías.

“Muchas notarías tendrían que ir a hacer sus pagos a los quioscos de las presidencias municipales. Con estas terminales lo van a hacer automáticamente todos y cada uno de los trámites ahí mismo en sus notarías”, indicó.

El funcionario comparó este mecanismo con los dispositivos tipo “cortafila” utilizados durante los primeros meses del año para el cobro del control vehicular, que permiten agilizar la atención y reducir tiempos de espera.

Además de facilitar el pago, el nuevo esquema busca disminuir el uso de efectivo en las notarías y hacer más eficiente el proceso de acreditación de los trámites.

$!Autoridades estatales señalaron que el programa busca reducir tiempos de atención y agilizar la acreditación de trámites notariales.
Autoridades estatales señalaron que el programa busca reducir tiempos de atención y agilizar la acreditación de trámites notariales. FRANCISCO MUÑIZ

“Es muy importante también para que no tengan la necesidad de estar recibiendo pagos en efectivo, sino que automáticamente se pagan en las terminales con tarjeta de débito o de crédito y se acredita automáticamente”, dijo Gutiérrez Rodríguez.

Con esta medida, el Gobierno estatal busca ampliar las opciones de pago vinculadas a Paga Fácil y fortalecer la atención a usuarios que realizan trámites notariales, en una estrategia de modernización de servicios públicos y recaudación.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

