Instalan 29 terminales de Paga Fácil en notarías de Coahuila

El Gobierno de Coahuila incorporó 29 terminales punto de venta en notarías del estado para agilizar el pago de trámites a través de la plataforma Paga Fácil, con el objetivo de reducir tiempos de atención y evitar traslados a módulos físicos o quioscos de cobro.

El administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que esta primera fase contempla la entrega de 29 equipos al Colegio de Notarios, con la intención de ampliar el programa conforme se consolide su funcionamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

“El objetivo es poder facilitar los pagos en la plataforma Paga Fácil a los diferentes trámites que hacen los notarios. Es un programa que ya probamos, que funciona y que va a permitir agilizar los trámites a todas y a todos”, dijo.

Indicó que se trata de una estrategia que se implementa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y el Colegio de Notarios, y que busca generar una sinergia para mejorar los servicios a los usuarios.

“Es la primera etapa, estamos hablando de 29 terminales punto de venta, pero la intención es conforme vaya funcionando esto poder estar solicitando más terminales y poder estar ampliando este programa”, agregó.