Instalan trampas para capturar cocodrilos introducidos ilegalmente en presa de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA) inició un operativo de captura en la presa Palo Blanco tras confirmar la presencia de cocodrilos de pantano, una especie ajena a la región que fue introducida de manera ilegal por particulares.

Daniel González, director de Vida Silvestre de la SMA, informó que se han instalado cuatro trampas con carnada en puntos estratégicos. La ubicación de estos dispositivos se determinó tras identificar áreas de asoleadero y rastros de desplazamiento en las orillas del cuerpo de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad

UN RIESGO PARA EL ECOSISTEMA Y LA ESPECIE

De acuerdo con el funcionario, ya se ha logrado el avistamiento de al menos un ejemplar de aproximadamente un metro de largo. González calificó como un acto de “irresponsabilidad” la liberación de estos animales, subrayando que no existe posibilidad de que hayan llegado de forma natural, dado que la presa se encuentra totalmente aislada de su hábitat original y de cualquier afluente con distribución de la especie.

”Se le está haciendo un mal tanto al medio ambiente como al propio ejemplar, el cual probablemente estaba acostumbrado al cautiverio”, señaló el director.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL RESCATE

Debido a que el cocodrilo de pantano está catalogado bajo la categoría de Protección Especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010, el Gobierno de Coahuila ya solicitó la autorización formal a la Semarnat para su control y manejo. En el sitio colaboran especialistas del Museo del Desierto, así como elementos de Protección Civil estatal y municipal.

Aunque se desconoce la cantidad exacta de reptiles liberados, el monitoreo es permanente. Una vez capturados, los ejemplares serán trasladados a un zoológico, criadero o liberados en una zona que corresponda a su distribución geográfica natural, fuera del estado de Coahuila.