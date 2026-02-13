Instalan trampas para capturar cocodrilos introducidos ilegalmente en presa de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Instalan trampas para capturar cocodrilos introducidos ilegalmente en presa de Ramos Arizpe
    Especialistas de Vida Silvestre y Protección Civil supervisan la colocación de trampas en las inmediaciones de la presa Palo Blanco para capturar a los reptiles. HÉCTOR GARCÍA

Autoridades de Coahuila y expertos del Museo del Desierto despliegan operativo en Palo Blanco tras detectar la presencia de ejemplares de pantano ajenos al ecosistema local

RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA) inició un operativo de captura en la presa Palo Blanco tras confirmar la presencia de cocodrilos de pantano, una especie ajena a la región que fue introducida de manera ilegal por particulares.

Daniel González, director de Vida Silvestre de la SMA, informó que se han instalado cuatro trampas con carnada en puntos estratégicos. La ubicación de estos dispositivos se determinó tras identificar áreas de asoleadero y rastros de desplazamiento en las orillas del cuerpo de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad

UN RIESGO PARA EL ECOSISTEMA Y LA ESPECIE

De acuerdo con el funcionario, ya se ha logrado el avistamiento de al menos un ejemplar de aproximadamente un metro de largo. González calificó como un acto de “irresponsabilidad” la liberación de estos animales, subrayando que no existe posibilidad de que hayan llegado de forma natural, dado que la presa se encuentra totalmente aislada de su hábitat original y de cualquier afluente con distribución de la especie.

”Se le está haciendo un mal tanto al medio ambiente como al propio ejemplar, el cual probablemente estaba acostumbrado al cautiverio”, señaló el director.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL RESCATE

Debido a que el cocodrilo de pantano está catalogado bajo la categoría de Protección Especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010, el Gobierno de Coahuila ya solicitó la autorización formal a la Semarnat para su control y manejo. En el sitio colaboran especialistas del Museo del Desierto, así como elementos de Protección Civil estatal y municipal.

Aunque se desconoce la cantidad exacta de reptiles liberados, el monitoreo es permanente. Una vez capturados, los ejemplares serán trasladados a un zoológico, criadero o liberados en una zona que corresponda a su distribución geográfica natural, fuera del estado de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Especies En Peligro De Extinción
Presas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


Mude
Semarnat

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado