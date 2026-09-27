Rodeo Saltillo ya tiene canción oficial; Manolo Jiménez la comparte en redes

A través de sus redes sociales, el mandatario publicó el video.

El Rodeo Saltillo 2026 ya comienza a calentar motores y, a menos de un mes de su realización, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió en sus redes sociales la canción oficial del evento, una pieza que exalta la tradición vaquera y la identidad norteña de la entidad.

La canción es interpretada por Manuel Covarrubias y hace un recorrido por distintos referentes de la historia del rodeo en Coahuila, además de destacar la cultura del campo, las tradiciones norteñas y la actividad vaquera como parte de la identidad regional.

“¡Ya se acerca el Rodeo Saltillo! Y para ir calentando motores, aquí les dejo la canción oficial del mejor rodeo de México. ¡Nos vemos pronto!”, escribió Jiménez al compartir el material.

La letra menciona al toro Óscar, el lienzo Rayito, el Rodeo de las Estrellas y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, además de hacer referencia a escenarios internacionales vinculados con esta disciplina, como Calgary, Fort Worth y Barretos.

El tema también presenta a Saltillo como uno de los referentes del rodeo en México y destaca elementos como las botas, la música country, las montas y el ambiente vaquero.

RODEO SALTILLO 2026 SERÁ DE CUATRO DÍAS

El Rodeo Saltillo 2026 se realizará del 15 al 18 de octubre, por lo que en esta edición el encuentro ampliará su duración a cuatro días.

La secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua, informó que se espera una asistencia de entre 15 mil y 25 mil personas diariamente, con una proyección de hasta 100 mil visitantes durante los cuatro días.

La expectativa es que el evento genere además una importante derrama económica para Saltillo y otros municipios de la región, mediante la llegada de visitantes y el consumo de servicios relacionados con hospedaje, gastronomía, transporte y entretenimiento.

La promoción del Rodeo Saltillo forma parte de la estrategia turística estatal para proyectar actividades relacionadas con las tradiciones y expresiones culturales de Coahuila, particularmente aquellas vinculadas con la vida rural y la identidad norteña.

LA LETRA DE LA CANCIÓN:

“Donde el norte aprendió a vivir el rodeo, nace una historia que sigue creciendo entre espuelas, arena y el polvo al pasar, Coahuila hizo grande esta forma de andar.

“Todo empezó con Óscar, un toro campeón y en el lienzo Rayito nació la emoción, después el Rodeo de las Estrellas llegó y la historia del norte para siempre cambió.

“Que suenen las cuerdas, que ruja el corral, cuando Rodeo Saltillo empiece a galopar.

“Rodeo Saltillo, pura tradición, la ciudad más vaquera cantando esta canción, las botas marcando el ritmo del tambor y el ambiente vaquero se siente mejor.

“Rodeo Saltillo, qué buena vibra hay, porque cuando empieza a sonar el country show todo Coahuila se prende mejor.

“La Antonio Narro, orgullo del norte, donde el campo se vive, se aprende el deporte, semilla de historia, trabajo y honor.

“Cuna de vaqueros con gran corazón, aquí cada monta se vive de verdad, con respeto a la tierra y a la tradición, porque ser vaquero se lleva en la piel y Coahuila lo demuestra una y otra vez.

“En Calgary el rodeo reúne al mundo entero, Fort Worth mantiene vivo su viejo sendero, Barretos hace vibrar a todo Brasil, pero cuando se habla de México hay que decir Rodeo Saltillo, orgullo del norte, donde la tradición se volvió un deporte.”