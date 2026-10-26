Interesa a empresa australiana aprovechar residuos mineros de Múzquiz, Coahuila

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    Interesa a empresa australiana aprovechar residuos mineros de Múzquiz, Coahuila
    Como siguiente paso, se prevé elaborar un inventario de depósitos mineros e industriales que permita identificar ubicaciones, volúmenes y composición de los residuos disponibles. SECRETARÍA DE ECONOMÍA

La propuesta contempla analizar residuos para determinar si contienen minerales con valor comercial, como oro, plata, cobre, plomo, zinc y tierras raras

La recuperación de minerales que permanecen en desechos industriales y mineros abrió una posibilidad de inversión para la Región Carbonífera de Coahuila, donde representantes de la empresa australiana ORIVIUM sostuvieron reuniones con autoridades, empresarios y especialistas para evaluar proyectos de aprovechamiento de estos materiales.

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Durante el encuentro, coordinado con Enrique Falcón, subsecretario de Economía estatal, participaron David Colleman y Sebastián Cantu, representantes de la compañía, así como Alberto Ramos Jiménez, director de Fomento Económico Municipal de Múzquiz y presidente de Minera Ramos. Los asistentes revisaron alternativas para procesar jales, escorias de fundición y cenizas de carbón mediante tecnología especializada.

La propuesta contempla analizar residuos para determinar si contienen minerales con valor comercial, como oro, plata, cobre, plomo, zinc y tierras raras. Como parte de la visita, los participantes recorrieron una antigua fundidora con depósitos de escoria y plantearon estudiar también las cenizas generadas en una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La tecnología de ORIVIUM, desarrollada inicialmente para tratar agua de minas metálicas y remover contaminantes como el arsénico, podría tener aplicaciones adicionales según las características de cada material.

Como siguiente paso, se prevé elaborar un inventario de depósitos mineros e industriales que permita identificar ubicaciones, volúmenes y composición de los residuos disponibles. La empresa considera posibles asociaciones con propietarios de proyectos y esquemas para concentrar materiales de distintas minas, aunque cualquier inversión y generación de empleos dependerá de los resultados de los estudios técnicos, los permisos necesarios y la rentabilidad de las operaciones.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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