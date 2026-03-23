Interesa a NL programa ‘En tu escuela tú eliges’, que se aplica en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Interesa a NL programa ‘En tu escuela tú eliges’, que se aplica en Ramos Arizpe
    A través del programa “En tu escuela tú eliges”, el Municipio otorga ayuda en especie a cada escuela con valor de 50 mil pesos. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destaca inversión en escuelas, operativos de inteligencia y nuevas obras viales y de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que el programa de apoyo de “En tu escuela tú eliges”, es un modelo único que ha generado interés incluso en municipios de Nuevo León por su impacto directo.

Impulsado por el Gobierno Municipal y Estatal, beneficia a preescolares, primarias, secundarias y universidades con apoyos desde $50,000 hasta $200,000 para equipamiento y tecnología.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conmemoran-120-anos-de-la-primaria-benito-juarez-en-ramos-arizpe-LL19656508

“Estamos dándo lo más claro posible para que los padres de familia vean en qué se están invirtiendo sus pagos de prediales e impuestos”, señaló Gutiérrez Merino respecto a la transparencia en el gasto.

En materia de seguridad, informó sobre una reciente redada coordinada con fuerzas estatales y federales que resultó en la detención de 29 personas, muchas de ellas con órdenes de aprehensión vigentes.

“Eso nos dice que está funcionando la seguridad, las cámaras y las policías. Por eso Saltillo y Ramos Arizpe se califican juntos como la capital más segura del País”, dijo el Alcalde.

Sobre la procedencia de los detenidos, detalló que más del 50 por ciento son foráneos, personas que llegaron recientemente a la ciudad con procesos legales pendientes, detectados gracias a labores de inteligencia y denuncias ciudadanas.

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Respecto a la movilidad urbana, Gutiérrez Merino anunció que los nuevos semáforos en el bulevar Navidad Pompa, con una inversión de 2 millones de pesos, estarán operando plenamente tras un periodo de prueba.

“La vuelta en U está prohibida, tiene que ir hasta el bulevar Del Valle. Yo creo que en una semana más tardar estarán terminados los trabajos”, advirtió sobre las modificaciones para reducir accidentes.

Finalmente, en el rubro de servicios básicos, confirmó que el tercer pozo de agua perforado en el bulevar Mariano Morales ya produce 11 litros por segundo, garantizando el abasto de agua para la zona de Analco.

“Tuvimos que hacer un tercer pozo en otro lugar, pero ahora sí ya nos está dando una buena cantidad de agua para beneficiar a muchas casas”, concluyó el Edil sobre los trabajos técnicos realizados.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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