Conagua detecta adeudo de 234 millones por concesiones de agua a empresa refresquera

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que, con base en la Ley de Aguas Nacionales, se realizaron investigaciones sobre el uso del agua por parte de una empresa refresquera. Sin revelar el nombre de la compañía, el funcionario detalló que la empresa utiliza 18 títulos de concesión que no están siendo pagados, equivalentes a un volumen de 2,842,145 metros cúbicos de agua. Morales López señaló que esta situación implica que el recurso podría no estar siendo utilizado o que no se están cubriendo los pagos correspondientes.

IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CONAGUA El análisis realizado por la Conagua identificó diversas anomalías en la gestión de las concesiones: - 10 títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos - 42 concesiones que carecen de medidor para controlar el volumen extraído - 10 títulos con incumplimientos relacionados con pagos El funcionario explicó que el marco de la nueva ley faculta a la dependencia para establecer normas que permitan una medición adecuada del uso del agua y limitar las cuotas de garantía. Con ello, el agua no utilizada podría reintegrarse y redistribuirse. ADEUDO ASCIENDE A 234 MILLONES DE PESOS De acuerdo con cálculos de la Conagua, el adeudo presuntivo de la empresa asciende a cerca de 234 millones de pesos. Morales López indicó que la compañía realizó un pago y se ha acercado a la Comisión para iniciar la regularización de su situación.

DETECTAN USO INDEBIDO DE CONCESIONES AGRÍCULAS EN QUERÉTARO En otra investigación, la Conagua detectó presuntas irregularidades en el uso de concesiones de agua relacionadas con la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, en el estado de Querétaro. Según datos oficiales, la familia concentra cerca de 628 mil metros cúbicos de agua distribuidos en cinco títulos. Aunque los permisos estaban destinados al riego agrícola, una revisión posterior a la entrada en vigor de la nueva normativa identificó que un pozo, asignado para actividades agrícolas y pecuarias, era utilizado para: - Venta de agua en pipas - Abastecimiento de un club de polo - Uso dentro de un desarrollo inmobiliario - Posicionamiento del Gobierno federal La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que este tipo de concesiones para uso agrícola permite a sus titulares no pagar por el agua bajo el argumento de producción de alimentos, conforme a la ley. Indicó que con la legislación anterior los concesionarios podían utilizar el recurso para otros fines sin reportarlo adecuadamente a la Conagua. La mandataria explicó que, aunque existía la obligación de informar sobre cambios de uso, en algunos casos no se cumplía con este requisito. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica de las concesiones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Publicidad