$!Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán

El incremento de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos ya comienza a reflejarse en los costos energéticos de Coahuila, donde el sector industrial enfrenta aumentos significativos en el precio del gas, por lo cual expertos consideran que la inversión en este hidrocarburo en la entidad puede ser un “salvavidas”. Antonio Serrano Camarena, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que, aunque el vínculo comercial directo con Irán es reducido, el impacto en los mercados internacionales golpea con fuerza a la economía local. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el Estrecho de Ormuz es crucial para el mercado internacional de petróleo? “Los precios del gas están subiendo de manera considerable; ya registran aumentos de entre 15 y 20 por ciento, y eso es relevante para las empresas porque incrementa sus costos”, señaló. El especialista detalló que este escenario complica la recuperación económica, ya que la inflación no ha cedido ni en México ni en Estados Unidos, lo que representa un golpe directo para el sector productivo. Respecto a la duración del alza, Serrano Camarena advirtió que existe un alto nivel de incertidumbre entre los proveedores, quienes manejan distintas proyecciones sobre el tope que podrían alcanzar los precios.

Continúa la escalada de precio de los combustibles



Por segundo día consecutivo, tras el estallido de la guerra de Irán, el precio del petróleo y, sobre todo, del gas sigue en ascenso. Catar ha cerrado sus plantas de gas natural licuado tras el impacto de varios proyectiles.... pic.twitter.com/OQIBhRUN03 — DW Español (@dw_espanol) March 4, 2026

“El mundo se mueve con base en expectativas, y si no hay claridad sobre qué va a pasar ni cuánto durará el conflicto, surge el problema de si conviene hacer inventarios o no”, expuso. En materia de autosuficiencia, el académico destacó que Coahuila posee reservas de hidrocarburos de gran relevancia, particularmente de gas tipo lutita (shale), que hasta ahora no han sido aprovechadas. “En Coahuila no extraemos ese petróleo y además contamos con gas shale. Normalmente, cuando existe gas shale, hay altas probabilidades de encontrar petróleo. ¿Por qué no lo hemos aprovechado? Porque no depende de nosotros”, afirmó, en referencia a que la decisión recae principalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex). TE PUEDE INTERESAR: Ataque de drones iraníes provoca inmenso incendio en una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudita Serrano Camarena consideró que la política de soberanía energética no ha logrado alinearse con los intereses económicos y ambientales, lo que ha impedido que el estado se convierta en protagonista en la producción de combustibles. Por su parte, Rogelio Montemayor, exgobernador y especialista en el sector energético, ha sostenido que la explotación de gas natural representaría un motor clave para el crecimiento económico de Coahuila.

Montemayor ha propuesto que el uso de agua tratada en la técnica de fractura hidráulica permitiría mitigar riesgos ambientales y hacer viable el aprovechamiento de las reservas estatales. En este contexto, Serrano Camarena coincidió en que la falta de inversión y la situación financiera de Pemex han frenado los proyectos de exploración y extracción en la región norte. TE PUEDE INTERESAR: El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen tras ataques de EU a Irán “Necesitamos abrir el sector energético a una mayor participación privada para aprovechar estos recursos. De lo contrario, perderemos una oportunidad clave justo cuando la sociedad más lo necesita”, comentó. Subrayó que la energía es sinónimo de desarrollo y bienestar, por lo que garantizar combustibles competitivos resulta fundamental para la operación de las empresas y la calidad de vida.

Oil and gas prices are rising as conflict in the Middle East intensifies, prompting concerns here at home about the cost of fuel at the pump.https://t.co/ZpIgMyNbth pic.twitter.com/urlr5v7DWd — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 3, 2026

“Las empresas necesitan energía para operar y los gobiernos deben facilitar su acceso. Sin energía no hay economía, porque nada se mueve”, puntualizó. CRISIS EN EL MERCADO INTERNACIONAL El contexto internacional agrava la situación debido a la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que transita aproximadamente el 22 por ciento de los hidrocarburos del mundo. Los ataques iraníes contra infraestructuras petroleras y embarcaciones han reducido casi por completo el tráfico en la zona, lo que elevó el precio del gas en Europa hasta 20 por ciento en una sola jornada. “El Estrecho de Ormuz es la salida no solo del gas y petróleo de Irán, sino también de Irak. El problema es que actualmente no fluye ni petróleo ni gas, y la incertidumbre es cuánto tiempo se prolongará esta situación”, explicó Serrano.

La parálisis ha obligado a países como Qatar, el segundo mayor exportador de gas natural licuado, a suspender entregas tras el cierre de terminales que concentran una quinta parte de la oferta mundial, según reportes internacionales. RIESGOS EN EL SUMINISTRO GLOBAL Analistas internacionales advierten que el barril de petróleo Brent alcanzó niveles no vistos desde julio de 2024, al superar los 81 dólares y mantener una tendencia al alza. TE PUEDE INTERESAR: El ataque a Irán aumenta el temor en Cuba, ya bajo presión de EU Especialistas de firmas como IG Markets señalan que, si no se produce una desescalada rápida, la amenaza de nuevos ataques contra infraestructura energética mantendrá latentes los riesgos para el suministro global. En Estados Unidos, la administración federal ha descartado por ahora liberar reservas estratégicas —que ascienden a 415 millones de barriles— y confía en la producción interna y en acuerdos comerciales para estabilizar el mercado.

