Joven muere apuñalado en Saltillo; detienen a su pareja como presunta responsable

Un joven de 21 años perdió la vida la noche del sábado tras ser herido con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental. La mujer fue detenida por autoridades municipales, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Sergio García Cabral, en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, donde vecinos reportaron una intensa discusión entre la pareja que minutos después derivó en una agresión que dejó al joven gravemente herido.

La víctima fue identificada como Johan Jared Abrajan Carreón, de 21 años, quien, de acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, se encontraba conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja, Azucena Noemí Cavazos Gaona, también de 21 años. Una vecina del sector relató que alrededor de las 21:00 horas observó a la pareja consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior del domicilio. Posteriormente, ambos ingresaron a la vivienda y, cerca de media hora después, Johan salió a la calle pidiendo ayuda y gritando que había sido lesionado por su pareja.

Habitantes del sector acudieron a auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, donde ingresó en estado crítico debido a la abundante pérdida de sangre. Personal médico informó que el joven presentaba una herida punzocortante en la parte superior de la pierna derecha, además de una lesión en la región glútea. Pese a los esfuerzos de los médicos y las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas en dos ocasiones, el paciente sufrió un choque hipovolémico derivado de la hemorragia y perdió la vida poco después de las 22:00 horas. Tras recibir el reporte, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron tanto a la Cruz Roja como al domicilio donde ocurrieron los hechos para recabar evidencias y entrevistar a familiares y testigos.

El padre de la víctima señaló que se encontraba dormido cuando escuchó alboroto en el exterior de la vivienda. Posteriormente, vecinos le informaron que su hijo había sido trasladado herido a la Cruz Roja y, al llegar al lugar, recibió la noticia de su fallecimiento. Como parte de las investigaciones, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Azucena Noemí Cavazos Gaona, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales mientras se determina su situación jurídica. Peritos de la Fiscalía llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio.