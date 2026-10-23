Investiga Pronnif caso de menor de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe; abren carpeta de investigación

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    Investiga Pronnif caso de menor de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe; abren carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado intervino en el caso e inició las diligencias correspondientes

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Ramos Arizpe mantiene en marcha una carpeta de investigación tras el reporte de una menor de 12 años que dio a luz a una bebé en el municipio, confirmó Elva González, titular de la dependencia.

En entrevista, la funcionaria detalló que las autoridades competentes iniciaron los procedimientos correspondientes desde la mañana tras entrevistarse con las personas involucradas y presentar el caso formalmente.

“Sí, bueno, ya se está haciendo la carpeta de investigación precisamente y tuvimos entrevista hoy en la mañana con ellas y estamos ya con la carpeta de investigación, ya se presentó fiscalía aquí”, declaró González.

Respecto a la condición médica de la joven madre y de la recién nacida, la titular de la Pronnif aseguró que ambas se encuentran estables tras someterse a una intervención médica.

“Pues fue primero la atención médica, gracias a Dios está bien, se le hizo una cesárea de emergencia ayer en la tarde, están bien ella y la bebé”, precisó la funcionaria municipal.

Al ser cuestionada sobre el proceso a seguir en materia de protección de la menor y deslinde de responsabilidades, la titular explicó las limitaciones actuales debido a la convalecencia hospitalaria.

“Nosotros lo primero es la atención médica, lo segundo pues como ella está hospitalizada no podemos hacer la valoración psicológica por el momento, este sigue la carpeta de investigación que ya la comenzó este fiscalía junto con MP”, indicó.

González señaló que se coordinan con las instancias de procuración de justicia para esperar los resultados que arrojen las indagatorias sobre la paternidad y el contexto que rodea el hecho.

“Ya comenzaron la carpeta de investigación y ya de acuerdo a lo que ellos, a lo que ellos saquen, verdad”, sostuvo.

Al indagar sobre la identidad o parentesco del presunto padre de la menor, la titular de la Pronnif en Ramos Arizpe refirió que de acuerdo a la información preliminar se trata de un menor de edad.

“Señaló a un adolescente también”, confirmó González sin brindar mayores detalles para proteger la identidad y privacidad de los involucrados.

Sobre el sitio donde se registró el nacimiento, la funcionaria indicó que la menor permanece bajo cuidado hospitalario en un establecimiento médico privado dentro de la misma demarcación.

“La clínica del doctor Segundo, en el Baratillo, sí, está hospitalizada en la clínica”, comentó, agregando que aunque no recordaba el nombre exacto de la colonia de residencia por ser de reciente creación, la menor radica en la localidad.

Asimismo, González reiteró la importancia del acompañamiento psicológico e integral que requerirá la niña debido a su corta edad.

“Sí, porque pues es una niña, verdad, a fin de cuentas una niña que apenas cumplió 12, es una niña, sí va a tener terapia ahorita pues hasta que digo que se recupere por la cesárea”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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