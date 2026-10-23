Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria

Melania Trump logró un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky para permitir la evacuación de civiles y la entrega de ayuda humanitaria. Oleshky, en la región de Jersón, está al borde de una catástrofe humanitaria.

A unos ocho kilómetros detrás de las líneas del frente, las autoridades ucranianas afirman que los residentes de la ciudad están retenidos como rehenes y que las fuerzas rusas los utilizan como escudos humanos. “La población restante de Oleshky está compuesta principalmente por residentes de edad avanzada que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable”, dijo la primera dama en un comunicado el viernes. “Los habitantes de Oleshky tienen un suministro eléctrico limitado, viven en medio de carreteras minadas y sufren ataques militares constantes. Era evidente que, sin mi intervención, sería imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad y evacuar a los ancianos.”

ALTO AL FUEGO La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado. Se estima que la ciudad tiene entre 1.700 y 2.000 habitantes, incluyendo unos 50 niños. En febrero se agotaron los alimentos, el agua potable y los medicamentos. Equipos no militares de ambos países visitarán a los residentes para ayudarles en su evacuación al país que elijan.