Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El alto al fuego localizado comenzará el 29 de octubre de 2026

Internacional
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Melania Trump logró un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky para permitir la evacuación de civiles y la entrega de ayuda humanitaria.

Oleshky, en la región de Jersón, está al borde de una catástrofe humanitaria.

Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente

A unos ocho kilómetros detrás de las líneas del frente, las autoridades ucranianas afirman que los residentes de la ciudad están retenidos como rehenes y que las fuerzas rusas los utilizan como escudos humanos.

“La población restante de Oleshky está compuesta principalmente por residentes de edad avanzada que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable”, dijo la primera dama en un comunicado el viernes.

“Los habitantes de Oleshky tienen un suministro eléctrico limitado, viven en medio de carreteras minadas y sufren ataques militares constantes. Era evidente que, sin mi intervención, sería imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad y evacuar a los ancianos.”

$!El alto al fuego localizado comenzará el 29 de octubre de 2026.
El alto al fuego localizado comenzará el 29 de octubre de 2026. AP

ALTO AL FUEGO

La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Se estima que la ciudad tiene entre 1.700 y 2.000 habitantes, incluyendo unos 50 niños.

En febrero se agotaron los alimentos, el agua potable y los medicamentos.

Equipos no militares de ambos países visitarán a los residentes para ayudarles en su evacuación al país que elijan.

$!Melania Trump ha trabajado en temas humanitarios relacionados con la guerra. Ha ayudado a reunir a 34 niños rusos y ucranianos con sus familias.
Melania Trump ha trabajado en temas humanitarios relacionados con la guerra. Ha ayudado a reunir a 34 niños rusos y ucranianos con sus familias. AP

PROCESO

Newsmax acompañará a los equipos para documentar el proceso.

“Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, dijo Trump.

Melania Trump ha trabajado en temas humanitarios relacionados con la guerra. Ha ayudado a reunir a 34 niños rusos y ucranianos con sus familias.

El presidente Trump ha estado intentando presionar a Rusia y Ucrania para que firmen un alto el fuego, pero con poco éxito.

Sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se han reunido con los presidentes Zelensky y Putin para asegurar una reunión trilateral para conversaciones de paz, ahora que la guerra entra en su cuarto año.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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