Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental

El diputado federal Jericó Abramo Masso informó que buscará reunirse próximamente con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila para conocer los plazos de licitación y la fecha prevista para el inicio de los trabajos de rectificación del tramo conocido como Los Chorros, en la carretera federal 57. En entrevista este jueves, el legislador señaló que la dependencia federal respondió a sus gestiones mediante un oficio en el que se detallan cuatro compromisos técnicos relacionados con el proyecto, de los cuales tres ya se cumplieron y uno permanece en proceso.

Explicó que el pendiente corresponde a los procedimientos ambientales necesarios para avanzar hacia la ejecución de la obra, para los cuales se cuenta con una autorización de 20 millones de pesos. Añadió que el proyecto registra avances en la liberación de terrenos y la elaboración de estudios técnicos, por lo que consideró necesario definir las siguientes etapas. “Me voy a reunir próximamente con el delegado de aquí en Coahuila para que nos diga los tiempos de la licitación que tienen planteados como Secretaría de Infraestructura, para que nos diga cuándo licitan para el próximo año y cuándo empiezan los trabajos”, declaró.

OBRA REQUERIRÍA HASTA MIL 800 MDP Abramo Masso detalló que la intervención contempla modificaciones al trazo carretero, la ampliación de carriles y la construcción de dos túneles propuestos, con una inversión estimada de entre mil 500 y mil 800 millones de pesos. Indicó que el proyecto busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial mediante adecuaciones a la configuración de la carretera y a sus pendientes, con el objetivo de reducir los riesgos en este tramo.

El diputado agregó que, bajo los esquemas federales de asignación presupuestal, las obras carreteras pueden financiarse mediante distintas partidas, por lo que aún será necesario conocer cómo se integraría la inversión requerida para Los Chorros. La rectificación permanece a la espera de completar los procedimientos ambientales y definir el financiamiento necesario, mientras el legislador busca que la SICT precise el calendario de licitación y el inicio de los trabajos.