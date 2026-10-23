Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León

Sheinbaum Pardo destacó que 75 empresas ya confirmaron su instalación en 3.16 millones de metros cuadrados en la frontera norte del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de 10 parques industriales en el corredor Coahuila-Nuevo León que van a generar 26 mil empleos directos.

En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, David O’Donnell, afirmó que los 10 parques serán un detonante económico.

La inversión principal se destinará a cadenas de suministro de autopartes, industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipo electrónico.

SEGUNDA FUERZA ELECTORAL

Ante la famélica lista de precandidatos de Morena a alcaldías y diputaciones federales, el Partido Verde será, en el 2027, la segunda fuerza política en Coahuila.

Así lo advierten líderes políticos y analistas electorales en distintas regiones del estado, que vaticinan la caída de la 4T en los próximos procesos electorales.

Según previsiones electorales, de acuerdo a los perfiles morenistas para alcaldes y legisladores, la votación a su favor se va a desplomar en los 38 ayuntamientos.

Con el Partido del Trabajo ocurrirá lo mismo, pues la corriente de aspirantes, impulsada por el líder estatal, Ricardo Mejía Berdeja, carece de credibilidad.

De la alianza Morena, PT y PVEM, este último es el que en Coahuila actualmente posee mejor imagen, y esta mejorará una vez que se conozcan a los candidatos.

Representantes regionales de Morena y el PT reconocen que el PRI puede obtener el carro completo, a menos que se pongan las pilas en Piedras Negras y Nueva Rosita.

En Sabinas, el alcalde Chano Díaz puede repetir en la alcaldía, aunque el edil pertenece al Partido del Trabajo.

De ahí en fuera, los representantes opositores dijeron no ver cómo derrotar a la alianza PRI, UDC y PAN en la elección de 2027.

Por lo pronto, el líder estatal del Verde Ecologista, Refugio Sandoval, organiza y arma un equipo electoral de excelente perfil.

Apueste a favor del Verde...

ANDANDO ANDO

El diputado federal, Rubén Moreira Valdez, recorre las calles de la Ciudad de México para preservar el patrimonio histórico de Coahuila.

El legislador coahuilteco denunció ayer que manos desconocidas derribaron, muy cerca de la Cámara de Diputados, la estatua del ilustre Miguel Ramos Arizpe.

Moreira Valdez acusó a Morena de ser un gobierno “pitero” y centralista, tras señalar que en la alcaldía Álvaro Obregón se les perdió el busto de Vito Alessio Robles.

Ya entrado en gasto, Rubén denunció la desaparición de la estatua de Colón, en avenida Reforma.

Buen hobby...

PERTINENTE ACLARACIÓN

El periodista y cronista urbano, Mauricio García, se comunicó desde la risueña población de Sabinas para hacer una pertinente precisión.

La Cabalgata de Santo Domingo a Sabinas fue declarada desde el 2021 como Patrimonio Cultural de Coahuila, a propuesta de Chuma Montemayor.

Vale la aclaración porque De Buena Fuente publicó ayer que falta designar a la mejor cabalgata de México como Patrimonio Inmaterial Cultural, cosa que ya se hizo.

Siempre se aprende...