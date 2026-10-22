¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico

La entrega se realizó este 22 de octubre en la Ciudad de México, donde el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, otorgó las preseas a jóvenes de distintas entidades del país.

Siete estudiantes de Conalep Coahuila recibieron la Medalla al Mérito Académico 2026, reconocimiento nacional que distingue su desempeño sobresaliente, dedicación y esfuerzo durante su formación educativa.

De un total de 50 medallas entregadas a estudiantes de 16 estados, Coahuila obtuvo siete reconocimientos, pese a que el sistema Conalep en la entidad cuenta con aproximadamente 11 mil 200 alumnos distribuidos en nueve planteles.

Como referencia, el Estado de México recibió nueve medallas para una comunidad educativa de alrededor de 53 mil estudiantes en 41 planteles, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación de Coahuila.

Los estudiantes galardonados son Johatzin Monserrat Salas Delgado, del plantel San Pedro de las Colonias, en Agrotecnología; Ángel Jesús Martínez Luna, de Saltillo I, en Soldaduras Industriales; y Jesús Isidro Macías Magallán, de Múzquiz, en Metalurgia.

También fueron reconocidos Ángel Esteban Grimaldo Pérez, del plantel Torreón, en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos; Italia Venecia Saldaña Seturino, de San Pedro de las Colonias, en Informática; Tiffany Giselle Muñoz Pasillas, de Torreón, en Máquinas Herramienta, y Mariana Lizeth Flores Salazar, de Múzquiz, en Seguridad e Higiene y Protección Civil.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, felicitó a los jóvenes por sus resultados y reconoció la labor de sus maestras y maestros, así como el respaldo de sus madres y padres de familia para alcanzar sus metas académicas.