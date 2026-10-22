¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
    Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional. CORTESÍA

Reconocen a estudiantes de siete planteles del estado; Coahuila concentró siete de las 50 preseas entregadas a nivel nacional

Siete estudiantes de Conalep Coahuila recibieron la Medalla al Mérito Académico 2026, reconocimiento nacional que distingue su desempeño sobresaliente, dedicación y esfuerzo durante su formación educativa.

La entrega se realizó este 22 de octubre en la Ciudad de México, donde el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, otorgó las preseas a jóvenes de distintas entidades del país.

Crece 8 por ciento matrícula en Conalep Coahuila; se rezaga en equipos e infraestructura

De un total de 50 medallas entregadas a estudiantes de 16 estados, Coahuila obtuvo siete reconocimientos, pese a que el sistema Conalep en la entidad cuenta con aproximadamente 11 mil 200 alumnos distribuidos en nueve planteles.

Como referencia, el Estado de México recibió nueve medallas para una comunidad educativa de alrededor de 53 mil estudiantes en 41 planteles, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación de Coahuila.

Los estudiantes galardonados son Johatzin Monserrat Salas Delgado, del plantel San Pedro de las Colonias, en Agrotecnología; Ángel Jesús Martínez Luna, de Saltillo I, en Soldaduras Industriales; y Jesús Isidro Macías Magallán, de Múzquiz, en Metalurgia.

También fueron reconocidos Ángel Esteban Grimaldo Pérez, del plantel Torreón, en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos; Italia Venecia Saldaña Seturino, de San Pedro de las Colonias, en Informática; Tiffany Giselle Muñoz Pasillas, de Torreón, en Máquinas Herramienta, y Mariana Lizeth Flores Salazar, de Múzquiz, en Seguridad e Higiene y Protección Civil.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, felicitó a los jóvenes por sus resultados y reconoció la labor de sus maestras y maestros, así como el respaldo de sus madres y padres de familia para alcanzar sus metas académicas.

Javier Díaz: preparación de jóvenes es clave para el desarrollo de Saltillo

Destacó que estos logros reflejan la perseverancia de los estudiantes y el trabajo conjunto de docentes y familias para fortalecer su preparación y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Los resultados, señaló la dependencia, se enmarcan en las acciones del Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la calidad educativa y promover el talento juvenil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Estado de derecho y la pasión por silenciar

true

Rápidos para vender y contratar. Lentos para cancelar
Conoce el terror que puede dar una buena lectura con estos libros.

Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza son causados por virus. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
El laureado director mexicano participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario: Guillermo del Toro
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 remontó ante Chile y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026.

México remonta a Chile en el Mundial Sub-17 Femenil y consigue sus primeros tres puntos
México intentó reaccionar en las últimas dos entradas, pero terminó derrotado por Nicaragua en el arranque del Campeonato Panamericano Sub-18.

México tropieza en el Panamericano Sub-18: Nicaragua lo derrota 9-4 en su debut