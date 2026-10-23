Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Marc Lacey reveló durante la asamblea de la SIP en Bogotá que las encuestas apuntan a un cambio de mayoría en el Congreso estadounidense, lo que podría complicar la política arancelaria y otras iniciativas del presidente Donald Trump
BOGOTÁ, COLOMBIA.— El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las próximas elecciones intermedias, de acuerdo con las tendencias de las encuestas citadas por Marc Lacey, director editorial de The New York Times, durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026.
En una conversación con Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Lacey afirmó que existe una posibilidad muy alta de que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara baja.
“Hay una posibilidad muy alta, con base en todas nuestras encuestas, de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes”, expresó.
El periodista reveló que, minutos antes de participar en el encuentro, consultó directamente al responsable del área de encuestas de The New York Times para conocer las tendencias más recientes.
La declaración se produce a menos de dos semanas de las elecciones intermedias estadounidenses, que podrían modificar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso.
LOS DEMÓCRATAS PREPARAN UNA OFENSIVA LEGISLATIVA
Lacey explicó que los demócratas ya trabajan en una agenda para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Donald Trump en caso de recuperar el control de la Cámara de Representantes.
Entre sus prioridades mencionó las políticas arancelarias, el financiamiento de la guerra con Irán y las medidas para enfrentar el aumento del costo de vida en Estados Unidos.
“Van a impulsar temas que harán sentir muy incómoda a la Casa Blanca”, señaló.
Para México, el eventual cambio de mayoría tendría especial relevancia por las implicaciones que las decisiones comerciales estadounidenses pueden tener en la relación bilateral.
Sin embargo, el director editorial aclaró que controlar una sola cámara del Congreso no permitiría a los demócratas imponer unilateralmente su agenda, debido a las facultades del Senado y del Poder Ejecutivo.
EL SENADO SIGUE EN DISPUTA
Mientras las encuestas citadas por Lacey apuntan a un escenario favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, la competencia por el Senado permanece mucho más cerrada.
“Está demasiado reñido para saberlo en este momento. Podría ir en cualquier dirección”, reconoció.
El periodista destacó la enorme cantidad de recursos destinados a influir en el resultado electoral.
De acuerdo con información publicada por The New York Times y mencionada durante la conversación, se habían contratado alrededor de mil 400 millones de dólares en publicidad política que todavía no había sido difundida.
El gasto refleja la intensidad de la disputa por el control del Congreso y la importancia que ambos partidos atribuyen a los últimos días de campaña.
“YA NO ME DEDICO A HACER PREDICCIONES”
Pese a la tendencia identificada en las encuestas, Lacey evitó asegurar cuál será el resultado de las elecciones.
Recordó que la victoria de Trump en 2016 sorprendió a buena parte del mundo político y periodístico estadounidense, una experiencia que modificó la manera en que los medios interpretan las campañas.
“Ya no me dedico a hacer predicciones”, afirmó.Explicó que las organizaciones periodísticas deben distinguir entre las tendencias que muestran los datos y la incertidumbre inherente a cualquier proceso electoral.
DOS AÑOS DE CONFRONTACIÓN EN WASHINGTON
Lacey sostuvo que las elecciones intermedias suelen representar un momento decisivo para los presidentes estadounidenses, cuyos partidos frecuentemente enfrentan pérdidas legislativas después de los primeros dos años de gobierno.
Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.
“Vamos a tener dos años realmente interesantes y divisivos en Washington”, anticipó.
El director editorial de The New York Times advirtió que las consecuencias de esta nueva etapa política podrían sentirse en numerosos países, debido al alcance internacional de las decisiones del presidente estadounidense.
“Habrá todo tipo de efectos en el mundo, porque gran parte de la agenda de Trump afecta a todos los países”, concluyó.