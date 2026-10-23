Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times

BOGOTÁ, COLOMBIA.— El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las próximas elecciones intermedias, de acuerdo con las tendencias de las encuestas citadas por Marc Lacey, director editorial de The New York Times, durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026. En una conversación con Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Lacey afirmó que existe una posibilidad muy alta de que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara baja.

“Hay una posibilidad muy alta, con base en todas nuestras encuestas, de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes”, expresó. El periodista reveló que, minutos antes de participar en el encuentro, consultó directamente al responsable del área de encuestas de The New York Times para conocer las tendencias más recientes. La declaración se produce a menos de dos semanas de las elecciones intermedias estadounidenses, que podrían modificar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso. LOS DEMÓCRATAS PREPARAN UNA OFENSIVA LEGISLATIVA Lacey explicó que los demócratas ya trabajan en una agenda para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Donald Trump en caso de recuperar el control de la Cámara de Representantes. Entre sus prioridades mencionó las políticas arancelarias, el financiamiento de la guerra con Irán y las medidas para enfrentar el aumento del costo de vida en Estados Unidos. “Van a impulsar temas que harán sentir muy incómoda a la Casa Blanca”, señaló. Para México, el eventual cambio de mayoría tendría especial relevancia por las implicaciones que las decisiones comerciales estadounidenses pueden tener en la relación bilateral. Sin embargo, el director editorial aclaró que controlar una sola cámara del Congreso no permitiría a los demócratas imponer unilateralmente su agenda, debido a las facultades del Senado y del Poder Ejecutivo.