Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times

+ Seguir en Seguir en Google
Armando Castilla
por Armando Castilla

Marc Lacey reveló durante la asamblea de la SIP en Bogotá que las encuestas apuntan a un cambio de mayoría en el Congreso estadounidense, lo que podría complicar la política arancelaria y otras iniciativas del presidente Donald Trump

Internacional
/
COMPARTIR

BOGOTÁ, COLOMBIA.— El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las próximas elecciones intermedias, de acuerdo con las tendencias de las encuestas citadas por Marc Lacey, director editorial de The New York Times, durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026.

En una conversación con Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Lacey afirmó que existe una posibilidad muy alta de que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara baja.

Trump afirma que se ha restablecido el acceso a Starlink, pero Ucrania reporta más interrupciones

“Hay una posibilidad muy alta, con base en todas nuestras encuestas, de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes”, expresó.

El periodista reveló que, minutos antes de participar en el encuentro, consultó directamente al responsable del área de encuestas de The New York Times para conocer las tendencias más recientes.

La declaración se produce a menos de dos semanas de las elecciones intermedias estadounidenses, que podrían modificar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso.

LOS DEMÓCRATAS PREPARAN UNA OFENSIVA LEGISLATIVA

Lacey explicó que los demócratas ya trabajan en una agenda para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Donald Trump en caso de recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Entre sus prioridades mencionó las políticas arancelarias, el financiamiento de la guerra con Irán y las medidas para enfrentar el aumento del costo de vida en Estados Unidos.

“Van a impulsar temas que harán sentir muy incómoda a la Casa Blanca”, señaló.

Para México, el eventual cambio de mayoría tendría especial relevancia por las implicaciones que las decisiones comerciales estadounidenses pueden tener en la relación bilateral.

Sin embargo, el director editorial aclaró que controlar una sola cámara del Congreso no permitiría a los demócratas imponer unilateralmente su agenda, debido a las facultades del Senado y del Poder Ejecutivo.

$!Marc Lacey sostuvo que las elecciones intermedias suelen representar un momento decisivo para los presidentes estadounidenses.
Marc Lacey sostuvo que las elecciones intermedias suelen representar un momento decisivo para los presidentes estadounidenses. THE NEW YORK TIMES

EL SENADO SIGUE EN DISPUTA

Mientras las encuestas citadas por Lacey apuntan a un escenario favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, la competencia por el Senado permanece mucho más cerrada.

“Está demasiado reñido para saberlo en este momento. Podría ir en cualquier dirección”, reconoció.

El periodista destacó la enorme cantidad de recursos destinados a influir en el resultado electoral.

De acuerdo con información publicada por The New York Times y mencionada durante la conversación, se habían contratado alrededor de mil 400 millones de dólares en publicidad política que todavía no había sido difundida.

El gasto refleja la intensidad de la disputa por el control del Congreso y la importancia que ambos partidos atribuyen a los últimos días de campaña.

“YA NO ME DEDICO A HACER PREDICCIONES”

Pese a la tendencia identificada en las encuestas, Lacey evitó asegurar cuál será el resultado de las elecciones.

Recordó que la victoria de Trump en 2016 sorprendió a buena parte del mundo político y periodístico estadounidense, una experiencia que modificó la manera en que los medios interpretan las campañas.

“Ya no me dedico a hacer predicciones”, afirmó.Explicó que las organizaciones periodísticas deben distinguir entre las tendencias que muestran los datos y la incertidumbre inherente a cualquier proceso electoral.

DOS AÑOS DE CONFRONTACIÓN EN WASHINGTON

Lacey sostuvo que las elecciones intermedias suelen representar un momento decisivo para los presidentes estadounidenses, cuyos partidos frecuentemente enfrentan pérdidas legislativas después de los primeros dos años de gobierno.

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

“Vamos a tener dos años realmente interesantes y divisivos en Washington”, anticipó.

El director editorial de The New York Times advirtió que las consecuencias de esta nueva etapa política podrían sentirse en numerosos países, debido al alcance internacional de las decisiones del presidente estadounidense.

“Habrá todo tipo de efectos en el mundo, porque gran parte de la agenda de Trump afecta a todos los países”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Demócratas
Elecciones
Republicanos
Localizaciones
Estados Unidos
Personajes
Donald Trump
Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

Selección de los editores
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
NosotrAs: Las heridas que la Iglesia no siempre quiere mirar

NosotrAs: Las heridas que la Iglesia no siempre quiere mirar
La gobernadora de Chihuahua relató que su encuentro con la presidenta en Ciudad Juárez estuvo marcado por reproches sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado.

‘Nos levantamos la voz las dos’... Maru Campos narra encuentro con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua
Localizan un laboratorio clandestino que se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina posiblemente de la facción ‘Los Chapitos’, en el poblado de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa
La Modalidad 10 permite a los trabajadores independientes acceder a servicios médicos y acumular semanas para su pensión.

¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40
Las mujeres en México pueden registrarse a dos programas sociales como un apoyo económico, pero debido al parecido en el nombre puede crear confusión para las beneficiarias.

No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
Los 23 goles del Brighton en siete jornadas y su tercer lugar en la tabla alimentan el sueño de repetir, al menos en parte, la hazaña del Leicester City, campeón contra todos los pronósticos en 2016.

Brighton, el Leicester de la nueva era que amenaza con sacudir la Premier League