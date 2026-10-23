‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut

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    ‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
    El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida. VANGUARDIA/ARCHIVO

Hugo Sánchez se emociona al recordar su debut profesional hace 50 años ante Tigres

Cincuenta años después de comenzar su carrera profesional, Hugo Sánchez volvió a recordar uno de los momentos que cambiaron su vida. El exdelantero mexicano se emocionó hasta las lágrimas al rememorar su debut en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde comenzó una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol nacional e internacional.

El testimonio forma parte de la serie especial Hugo 50, producida por ESPN, en la que el exfutbolista repasa distintos episodios de su carrera. Durante el recuerdo, Sánchez habló de los títulos, los goles y el reconocimiento que recibió a lo largo de cinco décadas dedicadas al deporte.

“Bueno, pues ya entró la nostalgia absoluta en este momento de recuerdo de cincuenta años y que obviamente pasan por mi mente muchos momentos maravillosos, triunfos, goles, aclamaciones de la gente, títulos ganados, logros, tanto en México como en España, como en todo el mundo. Y solo tengo más, no tengo más motivo más que agradecer al fútbol, porque todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol. Así que eternamente agradecido”, expresó.

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EL DEBUT DE HUGO SÁNCHEZ ANTE TIGRES EN 1976

El 23 de octubre de 1976, un joven de 18 años recibió la oportunidad de debutar con los Pumas de la UNAM en un partido frente a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, correspondiente a la Liga mexicana.

Dirigido por Jorge Marik, Sánchez ingresó al terreno de juego con el dorsal 85. En aquel equipo universitario compartió cancha con referentes como Evanivaldo Castro, conocido como Cabinho, Juan José Muñante y Leonardo Cuéllar.

Pumas ganó el encuentro por 1-0 gracias a un gol de Cabinho. Aunque el resultado no anticipaba la dimensión que alcanzaría la carrera del joven delantero, aquel partido quedó registrado como el punto de partida de una trayectoria histórica.

DE PUMAS AL REAL MADRID: UNA CARRERA LLENA DE GOLES

Durante su primera etapa con Pumas, Sánchez disputó 197 partidos y anotó 102 goles, además de conquistar dos títulos de Liga en las temporadas 1976-77 y 1980-81. Sus actuaciones lo consolidaron como uno de los delanteros más destacados del fútbol mexicano antes de dar el salto a Europa.

En 1981 llegó al Atlético de Madrid, donde consiguió el Trofeo Pichichi en la temporada 1984-85. Después fichó por el Real Madrid, equipo con el que alcanzó una de las etapas más exitosas de su carrera: ganó cinco títulos de Liga consecutivos y cuatro Pichichis seguidos, para sumar cinco reconocimientos como máximo goleador de la competición española.

En 1990 también obtuvo la Bota de Oro europea, después de marcar 38 goles en la Liga española durante la temporada 1989-90. Su capacidad para definir de primera intención y sus celebraciones con volteretas se convirtieron en algunos de los rasgos más recordados de su etapa como futbolista.

EL LEGADO DE HUGO SÁNCHEZ CON PUMAS Y LA SELECCIÓN

La historia de Sánchez también incluye su paso por la Selección Mexicana, con la que disputó los Mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. En total, registró 58 apariciones internacionales y 29 goles con el combinado nacional.

Tras retirarse como jugador, regresó a Pumas como entrenador y condujo al equipo al bicampeonato de Liga MX en 2004, al ganar los torneos Clausura y Apertura de ese año. También consiguió el Trofeo Santiago Bernabéu, luego de que el conjunto universitario venciera al Real Madrid en España.

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Para conmemorar los 50 años de su debut, Pumas tiene previsto rendirle homenaje este sábado 24 de octubre, durante el partido contra Tigres correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La celebración reunirá simbólicamente a los dos equipos que marcaron el inicio de una historia que llevó a Hugo Sánchez desde el fútbol universitario mexicano hasta los escenarios más importantes de Europa.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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