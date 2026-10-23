‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut

El testimonio forma parte de la serie especial Hugo 50 , producida por ESPN, en la que el exfutbolista repasa distintos episodios de su carrera. Durante el recuerdo, Sánchez habló de los títulos, los goles y el reconocimiento que recibió a lo largo de cinco décadas dedicadas al deporte.

Cincuenta años después de comenzar su carrera profesional, Hugo Sánchez volvió a recordar uno de los momentos que cambiaron su vida. El exdelantero mexicano se emocionó hasta las lágrimas al rememorar su debut en el Estadio Universitario de Nuevo León , donde comenzó una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol nacional e internacional.

“Bueno, pues ya entró la nostalgia absoluta en este momento de recuerdo de cincuenta años y que obviamente pasan por mi mente muchos momentos maravillosos, triunfos, goles, aclamaciones de la gente, títulos ganados, logros, tanto en México como en España, como en todo el mundo. Y solo tengo más, no tengo más motivo más que agradecer al fútbol, porque todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol. Así que eternamente agradecido”, expresó.

EL DEBUT DE HUGO SÁNCHEZ ANTE TIGRES EN 1976

El 23 de octubre de 1976, un joven de 18 años recibió la oportunidad de debutar con los Pumas de la UNAM en un partido frente a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, correspondiente a la Liga mexicana.

Dirigido por Jorge Marik, Sánchez ingresó al terreno de juego con el dorsal 85. En aquel equipo universitario compartió cancha con referentes como Evanivaldo Castro, conocido como Cabinho, Juan José Muñante y Leonardo Cuéllar.

Pumas ganó el encuentro por 1-0 gracias a un gol de Cabinho. Aunque el resultado no anticipaba la dimensión que alcanzaría la carrera del joven delantero, aquel partido quedó registrado como el punto de partida de una trayectoria histórica.

DE PUMAS AL REAL MADRID: UNA CARRERA LLENA DE GOLES

Durante su primera etapa con Pumas, Sánchez disputó 197 partidos y anotó 102 goles, además de conquistar dos títulos de Liga en las temporadas 1976-77 y 1980-81. Sus actuaciones lo consolidaron como uno de los delanteros más destacados del fútbol mexicano antes de dar el salto a Europa.

En 1981 llegó al Atlético de Madrid, donde consiguió el Trofeo Pichichi en la temporada 1984-85. Después fichó por el Real Madrid, equipo con el que alcanzó una de las etapas más exitosas de su carrera: ganó cinco títulos de Liga consecutivos y cuatro Pichichis seguidos, para sumar cinco reconocimientos como máximo goleador de la competición española.

En 1990 también obtuvo la Bota de Oro europea, después de marcar 38 goles en la Liga española durante la temporada 1989-90. Su capacidad para definir de primera intención y sus celebraciones con volteretas se convirtieron en algunos de los rasgos más recordados de su etapa como futbolista.

EL LEGADO DE HUGO SÁNCHEZ CON PUMAS Y LA SELECCIÓN

La historia de Sánchez también incluye su paso por la Selección Mexicana, con la que disputó los Mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. En total, registró 58 apariciones internacionales y 29 goles con el combinado nacional.

Tras retirarse como jugador, regresó a Pumas como entrenador y condujo al equipo al bicampeonato de Liga MX en 2004, al ganar los torneos Clausura y Apertura de ese año. También consiguió el Trofeo Santiago Bernabéu, luego de que el conjunto universitario venciera al Real Madrid en España.